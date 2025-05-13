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Уход за пионами в мае: эта обработка улучшает цветение и защищает от болезней
Пионы, несомненно, являются одними из самых красивых растений в весеннем саду. На рубеже мая и июня они разворачивают свои замечательные душистые цветы. Чтобы убедиться, что ничто не помешает их волшебному цветению, стоит защитить их от болезней, пишет deccoria.
Хотя их можно считать относительно неприхотливыми, они могут иногда вызывать проблемы. Одна из них — засыхание и опадение цветочных почек пионов, что часто является следствием грибковых заболеваний (особенно серой гнили). Следует придерживаться основных правил.
Полив — каждые несколько дней, не смачивая листья.
Мульчирование — компостом, садовой корой или раскисленным торфом.
Опоры — мы можем использовать специальные кольцевые опоры или сделать собственные.
Удобрение — мы используем удобрения, богатые фосфором и калием.
Также стоит провести внекорневое опрыскивание. Разведите биостимулятор растений и фунгицид согласно инструкции на упаковке. Затем смешайте растворы вместе и залейте в опрыскиватель. В мае тщательно опрыскиваем весь пион, он в результате не заболеет и будет иметь крепкие побеги и крупные цветы.
Напомним о нескольких советах по уходу за пионами.121
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