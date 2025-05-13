Уход за пионами в мае: эта обработка улучшает цветение и защищает от болезней

Пионы, несомненно, являются одними из самых красивых растений в весеннем саду. На рубеже мая и июня они разворачивают свои замечательные душистые цветы. Чтобы убедиться, что ничто не помешает их волшебному цветению, стоит защитить их от болезней, пишет deccoria.

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Хотя их можно считать относительно неприхотливыми, они могут иногда вызывать проблемы. Одна из них — засыхание и опадение цветочных почек пионов, что часто является следствием грибковых заболеваний (особенно серой гнили). Следует придерживаться основных правил.

Полив — каждые несколько дней, не смачивая листья.

Мульчирование — компостом, садовой корой или раскисленным торфом.

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Опоры — мы можем использовать специальные кольцевые опоры или сделать собственные.

Удобрение — мы используем удобрения, богатые фосфором и калием.

Также стоит провести внекорневое опрыскивание. Разведите биостимулятор растений и фунгицид согласно инструкции на упаковке. Затем смешайте растворы вместе и залейте в опрыскиватель. В мае тщательно опрыскиваем весь пион, он в результате не заболеет и будет иметь крепкие побеги и крупные цветы.

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Напомним о нескольких советах по уходу за пионами.

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