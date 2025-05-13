Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая

Мольфар Макс Гордеев предупредил украинцев, какие три вещи ни в коем случае нельзя давать в руки другим людям — даже если они близки к вам.

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В то же время знатоки карт Таро предупреждают о том, на какие факты и события следует обратить внимание завтра, 14 мая, пишет сайт с гороскопами.

Овен — «Туз Жезлов»

Овны завтра смогут разобраться с ситуациями, ранее вызывавшими сомнения. Особенно это касается рабочих и финансовых вопросов, где важно проявить инициативу.

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Советы карт — Главное — не упустить момент для действий. Все, что вам нужно уже есть у вас под рукой.

Телец — «Верховный Жрец» («Иерофант»)

Тельцам следует быть осторожнее в общении. Принципиальность сейчас не сыграет вам на руку — наоборот, она может спровоцировать конфликты, которых лучше избежать. Старайтесь сдерживать эмоции и избегать категорических суждений.

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Советы карт — День благоприятный для глубоких размышлений, а не для споров.

Близнецы — «Рыцарь Мечей»

Близнецам завтра придется защищать свое мнение. Главное — не терять здравый смысл и следить за тоном общения. Говорить нужно спокойно и аргументированно.

Советы карт — Избегайте поспешных решений. Лучше взять паузу, чем сожалеть о сказанном.

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Рак — «Тройка Мечей»

У Раков завтра может произойти эмоциональный скачок. Это даст шанс на исцеление и освобождение. Проблемы, которые недавно казались неразрешимыми, теперь покажутся более простыми и понятными.

Советы карт — День благоприятный для восстановления внутреннего баланса.

Лев — «Король Пентаклей»

Львам стоит приготовиться к испытаниям — завтра успех может отступить, и придется рассчитывать только на себя. Некоторые планы могут пойти не по сценарию, но это не повод опускать руки. Напротив, у вас появится шанс доказать себе, что вы способны справиться с любыми обстоятельствами.

Советы карт — Не отказывайтесь от помощи, но не полагайтесь на нее полностью.

Дева — «Двойка Пентаклей»

Девам придется балансировать между несколькими задачами одновременно. Лучше расставить приоритеты и действовать осторожно.

Советы карт — День требует гибкости и готовности к компромиссам.

Весы — «Четверка Кубков»

Весам необходимо сделать внутренний аудит своей жизни. Не стоит воспринимать это как критику себя, напротив, это шаг к росту и самопознанию.

Советы карт — День благоприятен для уединения, размышлений и перезагрузки.

Скорпион — «Тройка Жезлов»

Скорпионам день лучше подходит для стратегического планирования. Не стоит зацикливаться на текущих затруднениях. Сейчас важно увидеть картину целиком и понимать, ради чего вы прилагаете усилия.

Советы карт — Не бойтесь заглянуть в будущее — оно готово вас удивить.

Стрелец — «Мир»

Стрельцы на пороге завершения важного этапа своей жизни. В частности, вы можете получить подтверждение, что ваши усилия были не напрасны. Возможно, придет новость, которую вы давно ждали.

Советы карт — доверьтесь потоку жизни.

Козерог — «Дьявол»

Для Козерогов завтра наступит момент прозрения. Вы освобождаетесь от старых предпочтений, страхов или ограничений. Это дает силы для новых шагов и свершений.

Советы карт — Не стоит откладывать изменения — они станут особенно продуктивными.

Водолей — «Правосудие»

Водолеям завтра придется столкнуться с результатами своих прошлых поступков. Важно принять все с достоинством и готовностью учиться. День потребует честности, прозрачности и уважения правил.

Советы карт — Старайтесь быть справедливыми — и к себе, и к другим.

Рыбы — «Шут»

У Рыб начинается нестабильный, но интересный период. Не повод отказываться от задуманного, но стоит подумать: не слишком ли легкомысленно вы воспринимаете происходящее? Возможно, пора изменить свой имидж или стиль общения.

Советы карт — День будет требовать от вас ответственности и смелости.

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