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Львам — «Король Пентаклей», Тельцам — «Иерофант», а Овнам — «Туз Жезлов»: Таро-прогноз и советы карт на 14 мая
Мольфар Макс Гордеев предупредил украинцев, какие три вещи ни в коем случае нельзя давать в руки другим людям — даже если они близки к вам.
В то же время знатоки карт Таро предупреждают о том, на какие факты и события следует обратить внимание завтра, 14 мая, пишет сайт с гороскопами.
Овен — «Туз Жезлов»
Овны завтра смогут разобраться с ситуациями, ранее вызывавшими сомнения. Особенно это касается рабочих и финансовых вопросов, где важно проявить инициативу.
Советы карт — Главное — не упустить момент для действий. Все, что вам нужно уже есть у вас под рукой.
Телец — «Верховный Жрец» («Иерофант»)
Тельцам следует быть осторожнее в общении. Принципиальность сейчас не сыграет вам на руку — наоборот, она может спровоцировать конфликты, которых лучше избежать. Старайтесь сдерживать эмоции и избегать категорических суждений.
Советы карт — День благоприятный для глубоких размышлений, а не для споров.
Близнецы — «Рыцарь Мечей»
Близнецам завтра придется защищать свое мнение. Главное — не терять здравый смысл и следить за тоном общения. Говорить нужно спокойно и аргументированно.
Советы карт — Избегайте поспешных решений. Лучше взять паузу, чем сожалеть о сказанном.
Рак — «Тройка Мечей»
У Раков завтра может произойти эмоциональный скачок. Это даст шанс на исцеление и освобождение. Проблемы, которые недавно казались неразрешимыми, теперь покажутся более простыми и понятными.
Советы карт — День благоприятный для восстановления внутреннего баланса.
Лев — «Король Пентаклей»
Львам стоит приготовиться к испытаниям — завтра успех может отступить, и придется рассчитывать только на себя. Некоторые планы могут пойти не по сценарию, но это не повод опускать руки. Напротив, у вас появится шанс доказать себе, что вы способны справиться с любыми обстоятельствами.
Советы карт — Не отказывайтесь от помощи, но не полагайтесь на нее полностью.
Дева — «Двойка Пентаклей»
Девам придется балансировать между несколькими задачами одновременно. Лучше расставить приоритеты и действовать осторожно.
Советы карт — День требует гибкости и готовности к компромиссам.
Весы — «Четверка Кубков»
Весам необходимо сделать внутренний аудит своей жизни. Не стоит воспринимать это как критику себя, напротив, это шаг к росту и самопознанию.
Советы карт — День благоприятен для уединения, размышлений и перезагрузки.
Скорпион — «Тройка Жезлов»
Скорпионам день лучше подходит для стратегического планирования. Не стоит зацикливаться на текущих затруднениях. Сейчас важно увидеть картину целиком и понимать, ради чего вы прилагаете усилия.
Советы карт — Не бойтесь заглянуть в будущее — оно готово вас удивить.
Стрелец — «Мир»
Стрельцы на пороге завершения важного этапа своей жизни. В частности, вы можете получить подтверждение, что ваши усилия были не напрасны. Возможно, придет новость, которую вы давно ждали.
Советы карт — доверьтесь потоку жизни.
Козерог — «Дьявол»
Для Козерогов завтра наступит момент прозрения. Вы освобождаетесь от старых предпочтений, страхов или ограничений. Это дает силы для новых шагов и свершений.
Советы карт — Не стоит откладывать изменения — они станут особенно продуктивными.
Водолей — «Правосудие»
Водолеям завтра придется столкнуться с результатами своих прошлых поступков. Важно принять все с достоинством и готовностью учиться. День потребует честности, прозрачности и уважения правил.
Советы карт — Старайтесь быть справедливыми — и к себе, и к другим.
Рыбы — «Шут»
У Рыб начинается нестабильный, но интересный период. Не повод отказываться от задуманного, но стоит подумать: не слишком ли легкомысленно вы воспринимаете происходящее? Возможно, пора изменить свой имидж или стиль общения.
Советы карт — День будет требовать от вас ответственности и смелости.
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