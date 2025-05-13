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Происшествия

Враг ударил КАБами по Харьковщине и бил FPV-дронами по Никопольщине

19:03 13 мая 2025
Разрушения в Харьковской области, фото ГСЧС

Днем во вторник, 13 мая, россияне снова атаковали Харьков и Харьковскую область.

В частности, в Харькове раздался взрыв. Вражеский удар БПЛА типа «Молния» зафиксирован в Холодногорском районе, сообщил председатель Харьковской ОВ Олег Синегубов.

«На эту минуту, без пострадавших. Профильные службы направляются на место „прилета“» , — написал он.

Российские войска нанесли удары КАБами по Нечволодовке Купянского района, сообщил руководитель райадминистрации Андрей Канашевич. Российские войска сбросили на село три-четыре КАБа.

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По его данным, в селе из-за ударов КАБов погиб 86-летний мужчина и две женщины 70 лет, еще одна женщина получила ранение. Под завалами могут быть еще люди.

В ГСЧС сообщили о шести пострадавших.

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В течение дня россияне били по Никопольскому району FPV-дронами. Враг также применил по району артиллерию.

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«От ударов содрогались Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская громады. Пострадал мужчина. Ему оказали необходимую медпомощь, будет лечиться дома» , — отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, повреждена инфраструктура, коммунальное предприятие, пятиэтажка и частный дом, линия электропередач.

Дроном-камикадзе враг ударил по Новопавловской громаде Синельниковского района. Там тоже раненый мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Повреждено авто.

Напомним, ночью и утром 13 мая россияне запустили по Украине 10 дронов. Силы ПВО уничтожили все БПЛА. Но раненые и разрушения фиксировались в ряде регионов.

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