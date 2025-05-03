Враг ночью атаковал жилую застройку городов: в Харькове почти 50 пострадавших, среди них — ребенок

Вечером 2 мая Харьков вновь оказался под массированной атакой российских дронов. В городе было слышно более 10 взрывов, попадание зафиксировано в четырех районах. Около 50 человек пострадали.

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В городе 17 попаданий в разных локациях, сообщил мэр Игорь Терехов.



Президент Украины Владимир Зеленский ночью опубликовал фото из Харькова и написал: «Именно сейчас россия в очередной раз атакует Украину. Харьков атакован десятками „шахедов“. Повреждены жилые дома, предприятия, гражданская инфраструктура. По состоянию на данный момент известно о более чем 40 пострадавших. Везде работают спасатели и соответствующие службы».

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Он отметил, что на месте прилетов не было и не могло быть никаких военных целей.

«Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизнь» , — написал Зеленский.

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Президент призвал партнеров Украины принимать сильные и реальные решения: «Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят россию остановиться».

Отметим, в результате ударов по Харькову поврежден многоквартирный дом, возле него горят авто, сообщил городской голова Игорь Терехов. Информация о пострадавших уточняется.

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По его данным, удары пришлись по 12 локациям в четырех районах города: Киевском, Основянском, Слободском и Салтовском.

В Харькове уже 46 пострадавших в результате дроновой атаки. Среди них — 11-летний ребенок, он подвергся острой реакции на стресс, позже сообщил руководитель ОВА Синегубов.



В больницах города находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.

«Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили. Работники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки. Медики работают и предоставляют пострадавшим помощь», — уточнил Синегубов.

Ночью враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской громады в Сумской области, сообщили в Сумской ОВА.

Предварительно погибших и раненых нет. В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, жилые дома, учебное заведение, объекты социальной сферы, автомобили.

Около четырех часов ночи враг атаковал Николаев «шахедами». Под ударом находилась промышленная инфраструктура. Пострадавших нет, сообщил руководитель ОВА Виталий Ким.



Над Днепропетровщиной ночью защитники неба сбили 4 беспилотника, отметил руководитель ОВА Сергей Лысак.

По его словам, агрессор атаковал Никопольщину FPV-дронами и артиллерией. Вечером и ночью ударил по Марганецкой громадее, утром — по Мировской. Никто не пострадал.

Также взрывы слышали и в Запорожье. По информации руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 400 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 171 сообщение о повреждениях квартир, частных домов и автомобилей. Мирные жители не пострадали.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 216 боевых столкновений. По данным Генштаба, враг сбросил 183 КАБа, совершил почти 6700 обстрелов, из них 131 — из реактивных систем залпового огня, привлек для поражений 2694 дрона-камикадзе.

По информации командования Воздушных сил, в ночь на 3 мая противник атаковал двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. По состоянию на 09.00 подтверждено избиение 77 ударных БпЛА, еще 73 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Донетчина и Николаевщина.

Напомним, накануне россияне ударили «шахедами» по жилой застройке Запорожья. Поврежден жилой дом, 29 человек получили ранения.

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