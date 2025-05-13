Базовая социальная помощь: Сергей Коробкин объяснил, кто сможет с июля получать 4500 грн ежемесячно

Вопреки замедлению инфляции цены в Украине продолжают расти, поэтому правительство решило оказывать гражданам с низким уровнем дохода базовую социальную помощь. Это предусмотрено Порядком реализации экспериментального проекта о предоставлении базовой социальной помощи № 371 от 25 марта, принятого Кабинетом Министров Украины.



Об этом рассказал эксперт по пенсионным вопросам издания «На пенсии» Сергей Коробкин.



Базовая социальная помощь: кто может получить

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С 1 июля 2025 г. на финансовую поддержку могут претендовать:

- малообеспеченные семьи;

- одинокие матери;

- многодетные семьи;

- дети, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства неизвестно.

С 1 октября 2025 г. получать базовую социальную помощь также смогут лица, подпадающие под другие критерии уязвимости.

Базовая социальная помощь предоставляется сроком на шесть месяцев с возможностью автоматического продления.

Размер базовой социальной помощи

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Размер базовой социальной помощи будет рассчитываться индивидуально как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи за последний квартал.

Совокупный размер базовой величины на первого члена семьи составляет 4500 гривен, а на каждого последующего — 70% этой суммы, то есть по 3150 гривен.

Для лиц, достигших пенсионного возраста, но не заработавших необходимый стаж для назначения пенсии, будут использовать следующие показатели:

- 2385 гривен — если приобрели менее 10 лет страхового стажа;

- 2790 гривен — если у них от 10 до 20 лет страхового стажа;

- 3150 гривен — если количество приобретенного стажа составляет от 20 до 30 лет;

- 3960 гривен — если у них более 30 лет страхового стажа.

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Базовая социальная помощь: как подать заявку

Подать заявление на назначение базовой социальной помощи можно будет двумя способами:

- письменно в сервисном центре Пенсионного фонда;

- онлайн через портал «Дія».

Напомним, в июне работающим пенсионерам перечислят пенсии, и некоторые из них получат выплаты за несколько месяцев подряд .

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