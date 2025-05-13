Перерасчет пенсий задним числом: кто получит деньги сразу за несколько месяцев

С первого июня, как известно, в Украине будет проведен еще один перерасчет пенсий — для работающих пенсионеров.



Речь идет о тех украинцах, у которых с момента последнего пересчета (или назначения) прошло по меньшей мере 24 месяца по состоянию на 1 апреля. Об особенностях такого перерасчета сообщили в Пенсионном фонде, передает Oboz.UA.



«Порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2024 № 185 и постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 18.05.2018 № 10−1», — цитирует издание объяснение ПФУ.

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Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. Срок подачи таких отчетов — до 10 мая.

Таким образом, в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.

Как известно, в Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Практически каждый четвертый пенсионер (2,8 млн) продолжает работать. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране — 5851 грн или 141 $.

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