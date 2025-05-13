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Перерасчет пенсий задним числом: кто получит деньги сразу за несколько месяцев
С первого июня, как известно, в Украине будет проведен еще один перерасчет пенсий — для работающих пенсионеров.
Речь идет о тех украинцах, у которых с момента последнего пересчета (или назначения) прошло по меньшей мере 24 месяца по состоянию на 1 апреля. Об особенностях такого перерасчета сообщили в Пенсионном фонде, передает Oboz.UA.
«Порядок проведения перерасчета пенсий пенсионерам, которые продолжают работать, определен частью четвертой статьи 42 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“, постановлением Кабинета Министров Украины
Дата проведения перерасчета пенсий работающим пенсионерам — 1 апреля 2025 года. В то же время перерасчет будет произведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. Срок подачи таких отчетов — до 10 мая.
Таким образом, в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные пенсионные выплаты и доплату за предыдущие месяцы начиная с 1 апреля.
Как известно, в Украине 10,34 млн пенсионеров получают выплаты от государства. Практически каждый четвертый пенсионер (2,8 млн) продолжает работать. Средняя выплата у работающих пенсионеров около 6257 грн. Для сравнения, средняя пенсия по стране — 5851 грн или 141 $.
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