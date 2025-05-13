Базовая инфляция замедлилась, но цены растут: что подорожало в Украине за последний месяц

В апреле 2025 года инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом исчислении, в месячном исчислении цены выросли на 0,7%. Но уже в ближайшие месяцы рост цен замедлится.

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Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ по инфляции.



Как отметили в Нацбанке, ускорение инфляции в апреле в значительной степени обусловливалось остаточными эффектами худших урожаев прошлого года и повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

Весомыми факторами оставались высокие затраты бизнеса на оплату труда в условиях нехватки кадров и оживленного потребительского спроса.

«Вместо этого меры НБУ по поддержанию устойчивой ситуации на валютном рынке и интереса к гривневым сбережениям ограничивали рост цен. Дополнительное влияние оказало снижение мировых цен на нефть, а также ослабление ценового давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии» , — говорится в сообщении.

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Ускорение роста цен на сырые продукты произошло до 22,2%. В годовом измерении цены на сырые продукты росли быстрее из-за остаточных эффектов прошлогодних неурожаев и апрельских заморозков. Дорожали мука, крупы, фрукты и овощи борщевого набора из-за нехватки качественной продукции.

Дополнительно повлияло смещение сезонного спроса на отдельные продукты, в частности, яйца, через Пасху в апреле (в прошлом году — в мае). Рост несколько сдерживал импорт и тепличные овощи.

При этом темпы роста стоимости обработанных продуктов (так называемая базовая инфляция) остались на уровне 17,3%.



Удорожание продовольственного сырья и расходы на оплату труда привели к росту цен на хлеб, мясо и мясопродукты.

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В то же время, стабилизация цен на масло на мировых рынках и увеличение предложения молочных товаров несколько сдерживали инфляцию.

Рост цен на непродовольственные продукты замедлился до 3,8%. Снижение темпов роста цен связано со стабильной ситуацией на валютном рынке, что ограничило давление на импортные товары.

Инфляция услуг остается высокой — 14,6%. Цены на услуги росли из-за повышения зарплат и устойчивого спроса. Быстрее всего дорожали услуги ресторанов, гостиниц, транспорта и финансов. В то же время, замедлился рост цен на услуги по личному уходу и страхованию.

Подакцизная продукция дорожала из-за роста расходов и изменений в налогообложении: повышения акцизов, их перевода в евро, введения коэффициента 1,1 в минимальное налоговое обязательство.

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Укрепление гривни к доллару несколько снизило давление на цены на лекарства, медицинские товары и оборудование.

Рост цен на горючее замедлился до 3,7%. Это связано с удешевлением нефти в мире. В то же время, спрос и укрепление евро создавали растущее давление на стоимость горючего.



Как отметили в НБУ, рост потребительских цен в апреле продолжался, но наблюдались и признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предполагалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления.

Летом инфляция должна вернуться на траекторию снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня, говорят в Нацбанке.

В то же время прогнозы бизнеса менее оптимистичны. Руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в последующие 12 месяцев на уровне 11,5%.

Кроме того, в НБУ заявили о неизбежности пересмотра тарифов на коммунальные услуги.

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