Дроны врага массированно атаковали Украину: на Ровенщине есть разрушения и пострадавшие (фото)

Очередная вражеская атака с воздуха, которую россияне начали накануне вечером, продолжалась всю ночь — лишь около 7 часов утра ВС ВСУ объявили об отбое угрозы ударных БпЛА.

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По данным командования Воздушными силами, в ночь на 14 мая противник атаковал баллистической рэкетой «Искандер-М"/KN-23 из Крыма, 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 80 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, западе и центре страны. 42 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В частности, под ударом находилась Ровенская область. Глава областной ОВА Александр Коваль сообщил, что ночью противовоздушная оборона уничтожила в небе над регионом четыре воздушные цели.

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«Два человека получили ранения. Есть незначительные разрушения гражданской инфраструктуры. На местах сбития работают соответствующие службы. Спасибо военным за работу», — отметил он.

А городской голова Ровно Александр Третяк ночью сообщал об угрозе применения ударных БпЛА в районе областного центра и Дубно. Тревогу в регионе объявляли после трех часов ночи и продолжалась она почти до семи часов утра.

О тревожной ночи сообщало и руководство Кировоградской области. Так, руководитель ОВА Андрей Райкович сообщал о массированной атаке и сбитии определенного количества «Шахедов». «Главное — обошлось без пострадавших», — добавил Райкович.

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В ОВА не уточняли последствия атаки. Между тем местные тг-каналы сообщали, что утром взрывы были слышны в области и областном центре, и что в сторону Кропивницкого летело восемь ударных дронов.

Также местные каналы писали о взрывах, что были слышных на Хмельнитчине. В частности, в районе Шепетовки и Староконстантинова.

А глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал о вражеской атаке по Никопольщине — россияне применили FPV-дроны и артиллерию. Ночью россияне били по Мировской громаде, а ближе к утру — по Никополю и Марганецкой громаде.

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Повреждены магазины, лаборатория, многоквартирный дом, линии электропередач. Обследование территории продолжается.

Напомним, что накануне днем российские захватчики ударили по Холодногорскому району Харькова БпЛА типа «Молния», а по Нечволодовке Купянского района — несколькими КАБами.

Фото со страницы командования Воздушными силами ВСУ

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