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Несмотря на огромные потери в «мясных штурмах», россияне наращивают численность войск в Украине, — ISW
россия, активно привлекающая в ряды своей армии северокорейских солдат, активизирует кампанию для пополнения потерь, которые вс рф несут в Украине, и внутри страны.
В отчете экспертов американского Института изучения войны обращается внимание на недавнее заявление российского диктатора путина, который не считаясь с большими потерями, старается наростить группировку в Украине. Так, на днях он заявил, что ежемесячно в российскую армию вступает до 60 тысяч добровольцев.
Аналитики не исключают, что хозяин кремля может преувеличивать, поскольку такие цифры он озвучил, сравнивая наборы в вооруженные силы россии и Украины. Это могло быть сделано и для того, чтобы оказывать дополнительное давление на Украину и ее партнерово на фоне темы о переговорах.
В отчете напоминается о том, что в конце прошлого года в российском МО заявляли, что набирают в армию ровно столько, чтобы восполнять потери. А, согласно ежедневным сводками Генштаба ВСУ, армия противника ежедневно теряет более тысячи бойцов ликвидированными и ранеными. Уже в января текущего года секретарьа Совбеза рф дмитрий медведев заявлял, что в 2024 году контракт подписало порядка 450 тысяч россиян и еще около 40 тысяч стали добровльцами.
В то же время аналитики ISW напоминают об информации, которую этой весной озвучил заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, планы россии по набору в 2025 году «в основном позволят российскому военному командованию восполнить свои потери на поле боя, если нынешний темп наступательных операций и потерь сохранится». А главком ВСУ генерал Александр Сырский заявлял, что с начала 2025 года потери вс рф в Украине составили порядка 177 тысяч военных.
Эксперты Института изучения войни делают вывод, что, с учетом цифр, привденных путиным и Сырским, россия может генерировать достаточно сил для восполнения потерь, одновременно увеличивая общую численность своей группировки войск в Украине.
Нынешние потери противника сравниваються с потерями осенью 2024 года, когда вс рф вела интенсивные боевые действия, хоть темпы наступления и замедлились.
«Российские военные в настоящее время отдают приоритет отправке плохо обученных рекрутов в крайне истощенные пехотные атаки для осуществления изнурительных наступлений — несмотря на то, чтоих потери на квадратный километр очень высоки, — в попытке оказать давление на Украину и Запад, чтобы они согласились на требования россии в условиях продолжающихся переговоров. рф также пытается затянуть переговоры, чтобы добиться дополнительных уступок от Соединенных Штатов и при этом добиться дополнительных наступлений на поле боя», — говорится в отчете ISW.
Тем временем генерал армии, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в комментарии «24 каналу» отметил, что путин пытается давить по восьми стратегическим направлениям, стараясь завоевать новые территории и выйти победителем на переговорный процесс. Однако, по его мнению, на сегодняшний день у рф нет ни тактических, ни стратегических успехов.
«Россияне продвигались у Покровска, где уничтожены два населенных пункта. Однако это „серая зона“ и там они находятся в „огневых мешках“, где украинские силы обстреливают их», — отметил он и добавил, что в Торецком есть продвижения и у россиян, и у Сил обороны — речь идет об отдельных домах, улицах или секторах.
«У путина нет ни человеческого, ни огневого потенциала для проведения наступательных операций, а тем более для прорывов, как он планировал двигаться на всю Донецкую область», — добавил он.
Ранее эксперты «Информационного сопротивления» заявляли, что в рф скрывают свои потери, которые с 1 января по 1 мая 2025 года только убитыми превысили 110 тысяч человек.
Фото — скриншот39
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