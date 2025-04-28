Маски сброшены: Северная Корея официально признала свое участие в войне против Украины

В этом году россияне активно привлекали к боевым действиям северокорейских солдат, которые зимой понесли большие потери и временно были отведены в тыл. Украинская разведка сообщала, что на первом этапе в рф было направлено более десяти тысяч «солдат Кима», воевавших против ВСУ в Курщине.

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И только сейчас россия, а вслед за ней и Северная Корея признали присутствие северокорейских военных на поле боя. Так, на днях начальник российского Генштаба Валерий Герасимов рапортовал путину о полном освобождении Курской области россии от украинских подразделений, в котором активное участие принимали военные КНДР. Вслед за ним Корейское центральное информационное агентство подтвердило участие КНДР в войне против Украины на стороне россии «согласно стратегическому партнерству с рф», передает «Суспільне».

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын назвал направление своих военных «священной миссией для дальнейшего укрепления крепкой дружбы и солидарности» между россией и Северной Кореей", а в столице КНДР хотят установить памятник в честь военных, участвовавших в боях в Курской области. Госеп США выразил «обеспокоенность» участием КНДР войне россии против Украины, заявив, что третьи страны также несут за это ответственность.

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Тем временем в украинском Генштабе опровергли слова Герасимова об «освобождении Курщины». В частности, в утренней сводке говорится, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении и что украинские защитники остановили 23 штурмовых действия захватчиков.

Говорил об этом в своем вечернем обращении и президент Украины Владимир Зеленский: «Наши военные продолжают выполнять задачи на территории Курской и Белгородской областей — сохраняем наше присутствие на территории россии».

Ранее в Генштабе ВСУ отмечали, что с начала проведения Курской операции, с 06.08.2024, потери армии россии в этой операционной зоне составили 62,4 тысячи военных: безвозвратные — 25,2 тысячи, санитарные — 36,2 тысячи. Еще 983 военнослужащих армии агрессора были взяты в плен и обменяны на украинских пленников.

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Фото из открытых источников

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