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Притворялась слабовидящей: чемпионка Паралимпийских игр нарвалась на пожизненную дисквалификацию (фото)
Титулованная азербайджанская спортсменка, чемпионка Паралимпийских игр-2020 в Токио Шахана Гаджиева провалила медицинскую классификацию среди дзюдоисток с частичным нарушением зрения (категория J2) перед стартом чемпионата мира в Астане, сообщает prosport.az. Оказалось, что у нее нет ограничений по зрению. 24-летнюю спортсменку пожизненно отстранили от соревнований по парадзюдо. Ранее воскресшего после «смерти» экс-футболиста «Шальке» приговорили к тюремному сроку.
Добавим, что в коллекции наград спортсменки-мошенницы Гаджиевой, кроме олимпийского «золота», также есть три медали чемпионатов мира («серебро» и две «бронзы») и медаль высшей пробы чемпионата Европы.
Также выяснилось, что еще одна парадзюдоистка из Азербайджана Эльнара Низамли, которая раньше проходила классификацию как абсолютно слепая спортсменка, частично видит. По этой причине спортсменка будет соревноваться не в категории J1, а в J2 (частичное нарушение зрения).
Добавим, что чемпионат мира по парадзюдо среди спортсменов с проблемами со зрением проходит в столице Казахстана с 13 по 15 мая.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной заработал пожизненную дисквалификацию за избиение арбитра.
Фото prosport. az
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