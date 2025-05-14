Пенсионный фонд не зачислил в стаж часть трудового периода: в чем может быть причина

В Украине ежегодно изменяются требования к страховому стажу для выхода на заслуженный отдых по возрасту. Так, для того чтобы выйти на пенсию в 60 лет, у человека должно быть не менее 32 лет страхового стажа (годом ранее — 31 год), в 63 года — при наличии страхового стажа не менее 22 лет или в 65 лет, если человек наработал только 15 лет.

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Впрочем, случается так, что Пенсионный фонд не относит к страховому стажу периоды, на которые рассчитывал пенсионер. А бывает и так, что уже давно вышедшему на заслуженный отдых человеку из-за недостаточного стажа отказывают в надбавках. О том, откуда может появиться нехватка стажа, рассказал пенсионный эксперт Сергей Коробкин, пишет «На пенсии».

Он отреагировал на письмо 88-летнего пенсионера с Тернопольщины, которое обратилось в редакцию с письмом следующего содержания: «В целом я отработал 44 года, но 13 лет моего труда исчезло и в стаж не зачислено. Официально имею 31 год стажа. Когда я уходил на пенсию в 1998 году, то достаточно было иметь 25 лет стажа. Как вышло, что теперь у меня требуют 35 лет?»

Эксперт напомнил, что минимальная пенсия по возрасту гарантировалась при наличии не менее 25 лет стажа у мужчин и не менее 20 лет — у женщин. Речь шла о людях, ушедших на пенсию до 1 октября 2011 года. Впоследствии условия выхода на заслуженный отдых ужесточились.

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А в последнее время, как отмечает Сергей Коробкин, Кабмин ввел дополнительные пенсионные гарантии для лиц, имеющих не менее 35 и 30 лет стажа (для мужчин и женщин соответственно). То есть больше стажа — больше дополнительных выплат.

Что касается вопроса пенсионера с Тернопольщины, то эксперт, подробно не знакомый с материалами его пенсионного дела, сделал несколько предположений относительно «исчезновения 13 лет стажа».

Во-первых, если речь идет о работе после 2004 года, то стаж могли не засчитать из-за неуплаты страховых взносов.

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Во-вторых, если речь идет о работе до 2004 года, это возможно из-за неточностей в трудовой книжке или, например, невыполнения норм трудодней в колхозе.

«Такой стаж можно подтвердить справкой с места работы или архивными документами. В крайнем случае, стаж до 2004 года можно подтвердить даже свидетельствованиями. Это если никакие документы не сохранились. Тогда нужно иметь не менее двух свидетелей, которые имели бы документы о своей работе вместе с вами», — добавил Сергей Коробкин.

Напомним, что граждане, достигшие 65-летнего возраста, но которые так и не смогли набрать страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту, могут рассчитывать только на возрастную социальную пенсию. Размер этой выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность, и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев. В этом году выплата не может превышать 3028 гривен.

Фото из Википедии

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