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Стрельба в киевской гостинице: полиция рассказала подробности
В столице в одной из гостиниц в очередной раз устроили стрельбу, во время которой, к счастью, никто не пострадал.
В полиции Киева сообщили, что ЧП произошло около 07:30 утра в среду, 14 мая, в Святошинском районе столицы.
Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину — нетрезвого постояльца отеля.
«Стрелком оказался 26-летний житель Хмельницкой области, который около недели назад приехал в столицу по работе и поселился в гостинице. Находясь в нетрезвом состоянии в номере, мужчина произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, после чего его задержали правоохранители», — говорится в сообщении.
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Оружие изъяли, его направят на экспертизу. А стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Событие квалифицировали по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание — до семи лет заключения.
Напомним, что стрельба в киевской гостинице Sky Loft в ноябре прошлого года унесла жизнь одного человека, еще двое были ранены.
Фото полиции Киева188
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