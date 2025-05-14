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Минимальная зарплата почти в 11 тысяч гривен уже с 1 июля: в Раде зарегистрировали законопроект
В то время как средняя зарплата по Украине, как утверждает Пенсионный фонд Украины, составляет чуть менее 20 тысяч гривен, ее минимальный размер — всего 8 000 гривен. В парламенте был зарегистрирован законопроект, предлагающий увеличить размер последней уже с 1 июля до 10 800 гривен.
Об этом говорится в проекте закона № 13164−1, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады. Также инициаторы законодательных изменений аргументируют свое желание.
Так, как говорится в пояснительной записке, законодательство предполагает, что размер минимальной зарплаты должен быть не меньше фактического прожиточного минимума. На деле при прожиточном минимуме в 10 800 гривен на март 2025 года минимальная зарплата в 8 000 гривен составляет лишь 74,1% от его размера, а в условиях инфляции может еще больше снизиться.
Как результат — авторы законопроекта предлагают поэтапно повысить минимальную зарплату с 1 июля 2025 года до 10 800 гривен, а в случае роста прожиточного минимума до конца года подкорректировать и размер минимальной зарплаты.
По мнению инициаторов законодательного документа, принятие закона потребует дополнительных расходов в размере около 2,5 млрд грн ежемесячно, начиная с 1 июля. Иными словами, эта сумма может составить около 15 млрд грн до конца 2025 года. Впрочем, маловероятно что подобная инициатива будет поддержана другими народными депутатами, тем более что базовый законопроект № 13164 предполагает просто совершенствование порядка назначения персональных пенсий за заслуги перед Украиной и не несет дополнительных расходов.
Тем временем на рынке труда постепенно растет средняя зарплата и работодатели, ищущие работников, готовы платить в среднем около 24 500 гривен.212
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