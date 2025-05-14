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Мир

Евросоюз нанес удар по теневому флоту россии

12:00 14 мая 2025
ЕС добавил в санкционный список почти 200 российских суден. Фото из Википедии

Партнеры Украины, предлагая россиянам согласиться на длительное перемирие, предупреждали, что в случае отказа могут ответить жесткими санкциями. В кремле на 30-дневное прекращение огня не согласились, а ЕС, в свою очередь, согласовал очередной, 17-й пакет санкций против рф.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сети Х.

«Я приветствую соглашение по нашему 17-му пакету санкций против россии. Мы еще больше ограничиваем доступ к боевым технологиям. И мы внесли в список еще 189 судов теневого флота, нацеленных на экспорт энергоносителей из россии. Эту войну нужно прекратить. Мы будем продолжать оказывать сильное давление на кремль», — отметила она.

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При этом, как утверждают авторы публикации в еuractiv.com, это решение поддержали и Венгрия со Словакией, которые считаются «наиболее пророссийскими» в Евросоюзе и сильно зависять от импорта российских энергоносителей. Евродипломаты, на которых ссылается издание, отмечали, что эти государства поддержали 17-й санкционный пакет «из-за его относительной слабости».

Вместе с тем президент США Дональд Трамп пока что воздерживается от усиления давления на кремль. В то же время сенатор Линдси Грэм ранее заявлял что 72 его коллеги поддержали законопроект, который введет «сокрушительные» новые санкции против россии и 500% тарифы для стран, покупающих ее нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие ключевые продукты, если путин не начнет серьезных переговоров о прекращении войны.

Иллюстративное фото из Википедии

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