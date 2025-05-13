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Перемирие до конца суток или жесткие санкции: Германия поставила ультиматум рф
Если до конца 12 мая в Украине не будет установлено перемирие, Германия совместно с европейскими партнерами введет процесс подготовки новых санкций против рф.
Об этом заявил в Берлине спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус, информирует Вild.
По словам представителя немецкого правительства, время истекает, и россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.
«Время истекает, осталось двенадцать часов до конца дня», — сказал Корнелиус.
Он отметил, что Европа начнет готовить новые санкции после того, как пройдет понедельник.
«Именно так. Когда этот день пройдет, на уровне политических советников начнут готовить санкционные меры. Параллельно с этим мы готовим в Брюсселе 17-й пакет санкций. Эти подготовительные работы происходят параллельно с переговорами (в Стамбуле)», — заявил спикер.
Ранее премьер-министр Великобритании Кит Стармер анонсировал крупнейший за всю историю пакет антироссийских санкций, который, в первую очередь, направлен на «теневой флот» россии, используемый для обхода нефтяных санкций.
В частности, Лондон планирует заблокировать доступ к британским страховым, логистическим и финансовым услугам для десятков судов и компаний, связанных с российским экспортом нефти.
Санкции также включают ограничения для компаний, поставляющих компоненты, которые могут быть использованы в военных целях.
Отмечается, что «теневой флот» не только обеспечивает россии доходы для финансирования войны против Украины, но и замечен в «повреждении критической национальной инфраструктуры безответственным судоходством в Европе».
«Значительный пакет санкций будет направлен на негодный и опасный теневой флот, перевозящий российскую нефть. Необдуманные действия флота представляют дорогую угрозу для критически важной национальной инфраструктуры и окружающей среды Великобритании и евроатлантического региона», — говорится в пресс-релизе правительства Великобритании.
Стоит напомнить, что в феврале текущего года страны Евросоюза согласовали 16-й пакет антироссийских санкций.
Ограничения направлены, в частности, на российскую алюминиевую промышленность и предусматривают дальнейшее усиление ограничений на экспорт нефти. В санкционный список добавлено 13 новых банков, 73 танкера так называемого «теневого флота», которые рф использует для экспорта нефти, а также постепенный запрет для стран ЕС на закупку отдельных видов российской алюминиевой продукции.
Кроме того, пакет содержит санкции против физических и юридических лиц, которые помогают россии вести войну против Украины.
Напомним, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и представители «коалиции желающих» озвучили требование к россии о перемирии на 30 дней с 12 мая.
После встречи «коалиции желающих» президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
«После встречи коалиции желающих в Киеве все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели продуктивные телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом по мирным усилиям. Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника. Если россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам», — сообщил он.
Также было заявлено, что в случае отказа от прекращения огня, будут усилены санкции против россии и увеличатся поставки оружия Украине.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», европейцы запускают процедуру создания спецтрибунала по военным преступлениям рф в Украине.266
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