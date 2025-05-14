- 13:32 рф и Украина делают так, чтобы другая сторона разозлила первой Трампа, — СМИ
- 13:16 Напишу откровенно: сеть отреагировала на выступление «Циферблата» на Евровидении-2025
- 13:11 Громкое дело: в Испании задержан Олег Гладковский
- 12:54 «15 мая будет лишь очередной этап имитации переговорного процесса, цель которого — затягивание процесса до осени», — Александр Коваленко
- 12:45 Игра на выживание: приедет ли путин в Стамбул для встречи с Зеленским?
- 12:20 Это месть: после ДТП, в котором пострадал ребенок, его отец-свидетель оказался в военкомате, а потом в больнице
- 12:00 Евросоюз нанес удар по теневому флоту россии
- 11:53 Подозрительный взрыв и пожары в домах Кира Стармера: полиция Лондона ведет расследование
- 11:23 Иллюзия единства Запада по отношению к Украине длилась 30 часов: что случилось, когда заговорил путин
- 11:09 Где бесплатно смотреть сегодня «Шахтер» — «Динамо»: расписание трансляций и прогноз на финал Кубка Украины
- 11:06 Стрельба в киевской гостинице: полиция рассказала подробности
- 10:46 Пенсионный фонд не зачислил в стаж часть трудового периода: в чем может быть причина
Напишу откровенно: сеть отреагировала на выступление «Циферблата» на Евровидении-2025
В Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Украину представляла группа «Циферблат» с песней Bird of Pray. После подсчета зрительских голосов ребята вышли в финал и выступят снова уже 17 мая. Напомним, второй полуфинал Евровидения состоится 15 мая.
Главной интригой для украинской команды стало голосование. Ведущие назвали украинскую группу последней среди тех, кто попал в финал конкурса. Ребята ждали результатов, сидя на местах, отведенных для участников среди зрительного зала. Услышав, что они попали в финал, подпрыгнули, а зал разразился аплодисментами.
Номер «Циферблата» не сильно отличался от того, что они показывали на репетиции. Образы музыкантов, созданные украинским дизайнером, украшали стеклянные сердца. Большое сердце было и на длинном шлейфе барабанщика.
Песня началась с известной голосовой партии Кристины Стариковой, которая накануне конкурса потеряла дом в Донецкой области.
Выступления конкурсантов перебивали номера звездных гостей Евровидения. На сцене появилась и Jerry Heil. Вместе с участниками конкурса разных лет она спела по-французски известный хит Селин Дион.
По результатам голосования в финал попали десять стран: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина. После первого полуфинала, по прогнозам букмекеров, лидером остается группа из Швеции с песней о сауне. Украина занимает тринадцатое место.
«Напишу откровенно… — отреагировали в сети. — Это было до слез. Настолько трогательно. Словно ангелы спустились с небес и обняли нас какой-то невидимой магией любви и добра. Горжусь вами, ребята».
Ранее сеть возмущалась образами украинской группы на Евровидении .
Фото — скриншот71
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами