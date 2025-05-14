Напишу откровенно: сеть отреагировала на выступление «Циферблата» на Евровидении-2025

В Базеле (Швейцария) состоялся первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2025». Украину представляла группа «Циферблат» с песней Bird of Pray. После подсчета зрительских голосов ребята вышли в финал и выступят снова уже 17 мая. Напомним, второй полуфинал Евровидения состоится 15 мая.

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Следующее выступление украинской группы – 17 мая. Фото suspilne.eurovision

Главной интригой для украинской команды стало голосование. Ведущие назвали украинскую группу последней среди тех, кто попал в финал конкурса. Ребята ждали результатов, сидя на местах, отведенных для участников среди зрительного зала. Услышав, что они попали в финал, подпрыгнули, а зал разразился аплодисментами.

"Циферблат" вышел в финал. Фото - скриншот

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Номер «Циферблата» не сильно отличался от того, что они показывали на репетиции. Образы музыкантов, созданные украинским дизайнером, украшали стеклянные сердца. Большое сердце было и на длинном шлейфе барабанщика.

Песня началась с известной голосовой партии Кристины Стариковой, которая накануне конкурса потеряла дом в Донецкой области.

Выступления конкурсантов перебивали номера звездных гостей Евровидения. На сцене появилась и Jerry Heil. Вместе с участниками конкурса разных лет она спела по-французски известный хит Селин Дион.

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По результатам голосования в финал попали десять стран: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина. После первого полуфинала, по прогнозам букмекеров, лидером остается группа из Швеции с песней о сауне. Украина занимает тринадцатое место.

«Напишу откровенно… — отреагировали в сети. — Это было до слез. Настолько трогательно. Словно ангелы спустились с небес и обняли нас какой-то невидимой магией любви и добра. Горжусь вами, ребята».

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Ранее сеть возмущалась образами украинской группы на Евровидении .

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