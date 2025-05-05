Мечтала вернуться: дом беквокалистки популярной группы разрушен

Беквокалистка группы «Циферблат», которая уже проводит репетиции в Базеле, где пройдет «Евровидение-2025», Кристина Старикова рассказала о последствиях вражеского обстрела по ее родному городу. Певица из Мирнограда Донецкой области, который подвергся разрушениям от атак россиян. Дом Кристины был разрушен. Горькими фото она поделилась на своей странице в социальной сети.

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«Это действительно очень печальная новость, — сказала Кристина, комментируя последствия. — Киев стал для меня временным домом, городом на пути к мечтам и получения образования по выбранной профессии, и я очень хотела и планировала вернуться домой. Я искренне благодарна за вашу поддержку и готовность помочь. К счастью, все мои родные и близкие живы и здоровы. Поэтому призываю — лучше направим нашу помощь на поддержку наших защитников».

Известно, что именно Кристина, выполняет высокие вокальные партии в конкурсной песне Bird of Pray группы «Циферблат». Вместе с музыкантами она сейчас готовится к выступлению в первом полуфинале «Евровидения», 13 мая.

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Ранее «Циферблат» показал костюмы, в которых будет выступать на «Евровидении-2025».

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