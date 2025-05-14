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Убийцы «механики»: автоэксперт назвал типичные ошибки, которые допускают даже опытные водители
Автоэксперты, ранее называвшие ТОП-5 ошибок водителей при остановке патрульными, дали советы владельцам автомобилей «на механике», обратив внимание на действия, разрушающие трансмиссию.
Как пишет autotheme.info, самой распространенной ошибкой называется водительская привычка держать ногу на педали сцепления, чему обычно учат в автошколах. А на самом деле это приводит к постоянной нагрузке на выжимной подшипник, значительно сокращая ресурс всего узла. Повышает износ деталей КПП и постоянное удержание руки на рычаге переключения передач — для этого достаточно даже небольшой нагрузки.
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Ошибками считаются также резкое переключение передач и «кидание» сцепления, что более характерно для спортивных автомобилей, чем для обычных машин в городских условиях. Агрессивная манера езды приводит к некорректной работе механизмов и их ускоренному износу.
Эксперты также советуют переключать передачи, соблюдая правила. Так, попытка трогаться со второй передачи или включать третью на скорости 20 км/ч перегружает и изнашивает как трансмиссию, так и двигатель. Смену передачи лучше производить при 3000−4000 оборотах.
Следует помнить, что механическая трансмиссия требует замены смазки — каждые 60 000 — 100 000 километров.
И еще один совет — не оставлять автомобиль на стоянке на передаче. Следует использовать стояночный тормоз.
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Фото Pixabay253
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