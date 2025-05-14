Убийцы «механики»: автоэксперт назвал типичные ошибки, которые допускают даже опытные водители

Автоэксперты, ранее называвшие ТОП-5 ошибок водителей при остановке патрульными, дали советы владельцам автомобилей «на механике», обратив внимание на действия, разрушающие трансмиссию.

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Как пишет autotheme.info, самой распространенной ошибкой называется водительская привычка держать ногу на педали сцепления, чему обычно учат в автошколах. А на самом деле это приводит к постоянной нагрузке на выжимной подшипник, значительно сокращая ресурс всего узла. Повышает износ деталей КПП и постоянное удержание руки на рычаге переключения передач — для этого достаточно даже небольшой нагрузки.

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Ошибками считаются также резкое переключение передач и «кидание» сцепления, что более характерно для спортивных автомобилей, чем для обычных машин в городских условиях. Агрессивная манера езды приводит к некорректной работе механизмов и их ускоренному износу.

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Эксперты также советуют переключать передачи, соблюдая правила. Так, попытка трогаться со второй передачи или включать третью на скорости 20 км/ч перегружает и изнашивает как трансмиссию, так и двигатель. Смену передачи лучше производить при 3000−4000 оборотах.

Следует помнить, что механическая трансмиссия требует замены смазки — каждые 60 000 — 100 000 километров.

И еще один совет — не оставлять автомобиль на стоянке на передаче. Следует использовать стояночный тормоз.

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Фото Pixabay

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