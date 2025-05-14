Эти вещи стоит убрать перед приходом гостей: почему некоторые нюансы очень важны

Вы с нетерпением ожидаете гостей. Все уже готово к их приходу. Однако есть вещи, которые стоит убрать с привычных мест.

Прежде всего ваши личные полотенца в ванной. Оставьте только чистые для гостей. Эти полотенца должны быть безупречны — без пятен. Если белые, то белизна должна быть идеальной, как в отеле.

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Не оставляйте в мыльнице размокший кусочек мыла. Поместите в нее новое. Ведь гости непременно захотят помыть руки.

Уберите из ванной комнаты нижнее белье.

Не оставляйте на видном месте лекарства. Это поможет вам избежать лишних вопросов. Кроме того, если гости придут с маленькими детьми, лекарства на видном месте точно уж не должны быть.

Конечно, вы доверяете своим гостям, но все же ценные вещи — украшения, деньги, а также документы — уберите подальше. Не стоит хранить в доступном месте ценные статуэтки. Ведь, к примеру, ребенок может их нечаянно разбить.

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Эти советы помогут вам избежать нежелательных ситуаций, которые могут возникнуть.

Ранее о тонкостях организации домашнего фуршета «ФАКТАМ» рассказала кулинар Оксана Вознюк.

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Фото Ольги Сметанской



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