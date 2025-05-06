Фуршеты — удобная форма питания для участников различных форумов, которая позволяет пообщаться в неформальной обстановке.

Фуршетный стол можно устроить и для гостей дома. В частности, ко дню рождения. Праздник в таком формате станет незабываемым. Готовьте с удовольствием! Не бойтесь экспериментировать со вкусами и открывать для себя что-то новое и интересное.

ВІДЕО ДНЯ

В интервью «ФАКТАМ» кулинар, лауреат всеукраинских и международных кулинарных конкурсов Оксана Вознюк рассказала о секретах организации фуршетов и поделилась рецептом ягодного суфле, которое не оставит равнодушным никого из гостей.

«Среди горячих закусок популярны мини-шашлычки, куриные рулетики в беконе, крученики…»

- Фуршетные закуски — это порционные мини-вариации закусок, — говорит Оксана Вознюк. - Обычно блюда, которые готовят на фуршет, изысканные и имеют вид настоящих кулинарных шедевров. Достаточно бюджетными можно считать различные виды закусок на шпажках: сырные шарики, канапе из сельди, печеночное парфе … Кроме мини-закусок, на фуршете также предлагают праздничные горячие блюда: порционные или в специальных мармитах (сосудах с подогревом, благодаря которым блюдо остается долго теплым). Это могут быть мини-шашлычки, овощи гриль, куриные рулетики в беконе, крученики… Также на фуршетах подают миниатюрные порционные десерты.

РЕКЛАМА

Это отдельная зона кенди-бара, где выставляют десерты и напитки. Обычно организацией фуршетов занимаются кейтеринговые компании, у которых разный спектр услуг. Фуршеты заказывают для участников конференций и тренингов, чтобы люди имели возможность перекусить и пообщаться в приятной атмосфере. Также этот формат популярен в праздновании свадеб и дней рождения.

Оксана Вознюк: «Обычно блюда, которые готовят на фуршет, изысканные и имеют вид настоящих кулинарных шедевров»

— Какие советы дадите тем, кто хочет организовать фуршет на день рождения дома?

РЕКЛАМА

- Старайтесь сделать меню фуршета разнообразным, учитывая вкусы и предпочтения ваших гостей. Очень хорошо, когда основные ингредиенты в блюдах не повторяются. Если, например, среди блюд есть креветки на шпажках, то не стоит делать и салат с креветками. Лучше использовать лосось или какую-то другую рыбу. Мне всегда хочется, чтобы гости мероприятия получили максимально вкусный экскурс в волшебный мир гастрономии. Я очень радуюсь хорошим отзывам ценителей вкусных блюд. Очень важно составить разнообразное меню, чтобы каждый из гостей мог выбрать блюдо на свой вкус. Например, чтобы вегетарианец имел выбор из овощных блюд, любители мяса и рыбы — из мясных и рыбных.

Каждая закуска на фуршетном столе должна выглядеть аппетитно

«Стоит позаботиться, чтобы каждое блюдо было удобно есть»

— Имеет ли значение последовательность в нанизывании ингредиентов на шпажку?

— Если планируете шпажку ставить, а не класть, тогда это имеет значение. Первым должен быть ингредиент с твердой структурой и ровный, это может быть кусочек сыра, ананаса или огурца или гренка, на которую вы планируете нанизывать дальнейшие ингредиенты — оливку, черри, креветку … Что касается собственно эстетики, то хорошо выглядит закуска с ингредиентами разного цвета.

— Каких ингредиентов посоветуете избегать в блюдах на фуршетах?

РЕКЛАМА

— Не стоит использовать слишком острые специи и перец «чили», потому что не все любят и могут по состоянию здоровья употреблять такую пищу. Для любителей острого пряности можно подать отдельно. Также важно, чтобы элементы декора хорошо держались на закуске или десерте, чтобы удобно было есть и не думать о том, что что-то может упасть на одежду и испортить общее впечатление от праздника.

«Люди стараются больше обращать внимание на здоровое питание».

— Какие сейчас тренды в фуршетах?

- Популярны глазированные фигурные мини-закуски. Часто они стилизованы под овощи, ягоды и фрукты. Я очень люблю создавать такие закуски. Для их приготовления нужны специальные силиконовые формы. Это могут быть паштеты, покрытые глазурью, стилизованные под помидор или вишню, или креветки с кукурузным муссом, стилизованные под кукурузу. Именно такие удивительные закуски сейчас в тренде. Популярны булочки бао. Это паровые булочки азиатской кухни в виде ракушки, которые начиняют разнообразными начинками с мясом и овощами, используя экзотические соусы. Относительно общих тенденций, люди стараются больше обращать внимание на здоровое питание. Заказывают менее калорийные блюда — например, овощные. На таком фуршете будет уместным, скажем, хумус с брокколи, болгарским перцем, огурцом, оливками. Также актуальны морепродукты, рыба, говядина…

Так выглядит закуска в виде перца — с муссом из печеных сладких перцев и морепродуктами внутри

— Какие десерты популярны на фуршетах?

— Это зависит от вкусов организатора фуршета и его гостей. Кто-то любит муссовые пирожные и суфле, а кто-то предпочитает классические торты и пирожные. Вот рецепт смородинового суфле (фото в заголовке — Авт.), которое, думаю, никого не оставит равнодушным. Смородину можно использовать замороженную.

Смородиновое суфле Смородина — 600 г

Сахар — 300 г

Желатин — 20 г

Сливки 30% - 400 г

Крем-сыр — 200 г

Кардамон — 5 шт.

Бадьян — 3 шт. Смородину, сахар, кардамон и бадьян в сотейнике провариваем ориентировочно 20 минут. Далее взбиваем до однородной консистенции и перетираем через сито. Замачиваем 20 г желатина в 60 г воды и ждем, пока он набухнет и станет белого цвета. Желатин подогреем на водяной бане или в микроволновой печи, не доводя до кипения, и введем его в перетертую ягодную массу. Охлажденные сливки взобьем с крем-сыром и постепенно будем вводить в ягодную массу. Готовое суфле выложим в порционные стаканчики и дадим остыть и застыть в холодильнике. И приятного аппетита!

— Можно представить, как это вкусно!

— Также по этой рецептуре можно приготовить суфле из клубники, ежевики, малины, черники… Отличным сочетанием может быть смородина и ежевика.

— Как долго можно хранить такое ягодное суфле?

— Три дня в холодильнике. Десерты могут впитывать запахи, поэтому они должны быть накрыты, чтобы этого не произошло.

— Какие блюда популярны для детских фуршетов?

- На детском фуршете обычно присутствуют сэндвичи с ветчиной и сыром, разнообразные фрукты, макаруны, кейкпопсы, профитроли, маффины, зефир, безе на палочке. В тренде тематические детские фуршеты в стиле любимых мультфильмов.

— Какое ваше профессиональное кредо?

— Никогда не останавливаться на достигнутом, потому что только развитие и знания дают нам уверенность в том, что мы делаем.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» известный итальянский кулинар Фабрицио Ригетти — шеф-повар отеля Hilton Tallin Park в Эстонии, рассказал о гастрономических трендах-2025.

Фото из альбома Оксаны Вознюк

137

Читайте нас в Facebook