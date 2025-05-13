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Этикет шведского стола: некоторые правила вас удивят
Шведский стол в ресторане отеля обычно поражает разнообразием еды. Такой формат подачи блюд предполагает определенный этикет. Знание его правил поможет избежать неловких ситуаций и чувствовать себя комфортно.
Во-первых, соблюдайте очередь. Во-вторых, накладывайте еду, используя предназначенные для этого приборы и обязательно возвращайте их на место. Брать разные салаты одной ложкой неприемлемо. Нельзя касаться еды руками. Также недопустимо накладывать ее с помощью своей вилки.
Не накладывайте на тарелку гору еды. Это смотрится неэстетично. Возьмите только то, что собираетесь есть. А если захотите взять еще что-то, подойдите к столу еще раз с чистой тарелкой.
Если вы поместили на свою тарелку еду ошибочно (например, взяли пирожок с начинкой, которую не любите), возвращать его назад нельзя.
Не стоит на одну тарелку помещать и соленые закуски, и десерты. За десертом стоит подойти к столу отдельно.
На завтрак в отеле неприемлемо выходить в банном халате или пижаме.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему не стоит обсуждать чужие гастрономические предпочтения за столом.
Фото из альбома Ольги Сметанской247
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