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Стиль жизни

Этикет шведского стола: некоторые правила вас удивят

22:27 13 мая 2025
шведский стол

Шведский стол в ресторане отеля обычно поражает разнообразием еды. Такой формат подачи блюд предполагает определенный этикет. Знание его правил поможет избежать неловких ситуаций и чувствовать себя комфортно.

Во-первых, соблюдайте очередь. Во-вторых, накладывайте еду, используя предназначенные для этого приборы и обязательно возвращайте их на место. Брать разные салаты одной ложкой неприемлемо. Нельзя касаться еды руками. Также недопустимо накладывать ее с помощью своей вилки.

Не накладывайте на тарелку гору еды. Это смотрится неэстетично. Возьмите только то, что собираетесь есть. А если захотите взять еще что-то, подойдите к столу еще раз с чистой тарелкой.

Если вы поместили на свою тарелку еду ошибочно (например, взяли пирожок с начинкой, которую не любите), возвращать его назад нельзя.

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Не стоит на одну тарелку помещать и соленые закуски, и десерты. За десертом стоит подойти к столу отдельно.

На завтрак в отеле неприемлемо выходить в банном халате или пижаме.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, почему не стоит обсуждать чужие гастрономические предпочтения за столом.

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Фото из альбома Ольги Сметанской

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