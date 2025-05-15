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Деньги

За апрель украинцы получили субсидию на оплату коммуналки в меньшем размере: в ПФУ объяснили, почему так

13:52 15 мая 2025
Субсидия

По окончании отопительного сезона Кабинет министров Украины изменил правила назначения субсидии на оплату коммунальных услуг для переселенцев. Но как выяснилось уже в мае, размер выплаченной субсидии оказался куда ниже чем в апреле.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, отвечая на вопросы получателей субсидии. Случившееся в фонде объяснили требованиями действующего законодательства.

Так, жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом назначается до даты окончания отопительного сезона и рассчитывается:

  • на неотапливаемый сезон — с 1 мая по 30 сентября;
  • на отопительный сезон — с 1 октября по 30 апреля.

Вместе с тем, жилищная субсидия за октябрь и апрель рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно.

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«Именно поэтому размер жилищной субсидии за апрель, который выплачен в мае, изменился по сравнению с размером, выплаченным в апреле (за март). Жилищную субсидию на оплату централизованного, автономного и индивидуального отопления (поставка тепловой энергии, поставки и распределения природного газа/электрической энергии для отопления) за апрель рассчитали с использованием социальных нормативов за 15 дней отопительного сезона — с 1 по 15 апреля включительно», — говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины.

Данное требование регулируется пунктом 70 Положения «О порядке назначения жилищных субсидий», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, бытового топлива».

Проще говоря, поскольку в марте отопление шло все 31 день, а в апреле всего 15, размер субсидии за минувший месяц и оказался меньше.

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