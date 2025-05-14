Девам — «Паж Кубков» и неожиданные новости, Козерогам — «Семерка Мечей» и осторожность: Таро-прогноз на четверг, 15 мая

Специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая, а тарологи рассказали о прогнозе карт на 15 мая 2025 года. Энергии карт указывают на момент нестабильности, когда привычное может внезапно измениться, а случайные встречи перерасти в судьбоносные события, пишет slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козерог — Семерка Мечей

День требует осторожности. Кто-то может быть не до конца честен с вами, а, возможно, и вы сами прибегнете к хитрости ради достижения цели. Главное — не перейти границу и помнить, что каждое действие имеет последствия. Используйте стратегию и ум, а не силу.

Водолей — Десятка Мечей

Завершение важного этапа может принести эмоциональную нагрузку. Возможно, придется расстаться с планами или убеждениями, но это создаёт пространство для новых возможностей. Позвольте себе отпустить прошлое, доверяя процессу обновления.

Рыбы — Туз Жезлов

Вдохновение и новые начинания! Вы чувствуете прилив энергии и желание двигаться вперед. Сегодня важны вера в себя, решительность и готовность к переменам. Доверьтесь внутреннему импульсу — он ведет вас в правильном направлении.

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Овен — Влюбленные

День выбора, который затронет не только личные отношения, но и моральные принципы. Прислушайтесь к сердцу и не игнорируйте внутренние ощущения. Сохраняйте честность и осознанность — решения, принятые сегодня, будут иметь долгосрочные последствия.

Телец — Сила

Сила — это не только физическая мощь, но и внутренняя выдержка. Сегодня важно действовать мягко, но уверенно, особенно в конфликтных ситуациях. Сохраняйте спокойствие и используйте мудрость, чтобы достичь желаемого результата.

Близнецы — Император

Дисциплина и структура помогут вам справиться с любыми задачами. Возможна встреча с авторитетной фигурой, влияющей на ваши решения. Будьте организованны и последовательны, не позволяйте эмоциям брать верх.

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Рак — Воздержание

Спешка сегодня — это не лучший советчик. Карта рекомендует паузу для осознания происходящего. Возможно, назрел момент для примирения или поиска внутреннего равновесия.

Лев — Дама Жезлов

Уверенность и интуиция помогут вам добиться успеха. Вы можете оказаться в центре внимания, вдохновляя окружающих своим примером. Действуйте мягко, но целеустремленно — гибкость в подходе станет вашим преимуществом.

Дева — Паж Кубков

День обещает новые впечатления и неожиданные новости. Возможны приятные сюрпризы или знаковые знакомства. Будьте открыты и не бойтесь проявлять чувства.

Весы — Король Жезлов

Время взять инициативу! Вы обладаете харизмой и способностью вести за собой. Главное — уверенность и активные действия. Лидерство заключается не в приказах, а в умении вдохновлять.

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Скорпион — Двойка Денариев

Баланс — ваш ключ к успеху сегодня. Вас ждут многозадачность и необходимость лавировать между вариантами. Гибкость и умение адаптироваться помогут справиться с вызовами.

Стрелец — Туз Денариев

Перед вами открываются перспективные возможности. Это может быть новый проект, важная встреча или финансовый шанс. Главное — вовремя увидеть возможности и решительно действовать.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи назвали знаки зодиака, которым Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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