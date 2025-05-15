Львам категорически противопоказан алкоголь, а Девы рискуют вызвать гнев начальства: гороскоп на 15 мая и предупреждение от мольфара

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 15 мая, информирует astrosage.com.

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Козерог

Спорт поможет поддержать выносливость. Проведите время с близкими и измените свое доминирующее отношение в семье. Неожиданное предложение может облегчить ваше положение, но вечерние планы могут измениться.

Водолей

Следите за питанием и прислушивайтесь к советам по финансам. Общение с близкими принесет пользу. Хороший день для обучения и просмотра планов. Старый друг может напомнить о теплых воспоминаниях.

Рыбы

Займитесь спортом, медитацией или йогой. Финансовые вложения могут быть удачными. Вечер принесет неожиданных гостей. Отпуск с любимым человеком будет незабываемым.

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Овен

День наполнен положительной энергией. Вы можете добиться давних целей и улучшить ваши рабочие результаты. Вечерний отдых на открытом воздухе подарит вдохновение.

Телец

Надежда и перспективы наполняют этот день. Удачный момент для финансовых вложений. Успех в работе и поддержка коллег дадут толчок новым свершениям.

Близнецы

Время для здоровья и восстановления сил. Финансовые решения могут принести хорошую прибыль. Неожиданные новости или природная красота станут источником радости.

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Рак

Физическая активность будет полезна. Инвестиции обещают прибыль. Вечер с друзьями или шоппинг создадут хорошее настроение. Воздержитесь от вредных привычек.

Лев

Здоровье требует внимания. Не употребляйте алкоголь. Избегайте напряжений в отношениях, наслаждайтесь моментами с близкими. Вечер принесет новые идеи и общение с интересными людьми.

Дева

Медитация поможет сберечь баланс. Избегайте рискованных финансовых вложений. Отношения потребуют терпения. На работе возможны вызовы и критика со стороны руководства — важно действовать дипломатически.

Весы

Соблюдайте баланс между работой и семьей. Не тратьте слишком много средств на развлечения. Избегайте чрезмерной щедрости и общайтесь с теми, кто ценит вас.

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Скорпион

День наполнен энергией. Удачный момент для получения ссуды или организации мероприятия. Не увлекайтесь иллюзиями, но ставьте амбициозные цели.

Стрелец

Празднование собственной победы доставит радость, но будьте осторожны с финансами. Ваши достижения будут отмечены руководством, а в свободное время вы сможете заниматься своими любимыми делами.

Как писали «ФАКТЫ», специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая.

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