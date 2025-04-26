Чемпионат Украины по футболу, 26-й тур, 25 — 27 апреля: результаты и видеообзоры матчей, положение команд

В субботу, 26 апреля, поединками в Одессе, Черкассах и Киеве продолжился 26-й тур украинской премьер-лиги, в центральном матче которого сойдутся финалисты Кубка страны донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

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Чемпионат Украины. 26-й тур

26 апреля (суббота)

«Оболонь» (Киев) — «Карпаты» (Львов) — 2:2 (Стасюк, 20, Тарануха, 81 — Стецьков, 28, Невес, 90). На 35-й минуте Полегенько («Карпаты») не реализовал пенальти. Юниорские составы — 0:1.

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ЛНЗ (Черкассы) — «Кривбасс» (Кривой Рог) — 0:0. Юниорские составы — 1:1.

«Черноморец» (Одесса) — «Рух» (Львов) — 1:2 (Хобленко, 62 — Климчук, 20, Рябов, 76). Юниорские составы — 1:1.

25 апреля (пятница)

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«Заря» (Луганск) — «Левый берег» (Киев) — 2:1 (Антюх, 41, Яцык, 49 — Сидней, 64). Юниорские составы — 2:1.

«Ингулец» (Петрово) — «Александрия» — 0:1 (Цара, 27). Юниорские составы — 1:2.

В 26-м туре УПЛ также сыграют: 27 апреля (воскресенье) — «Ворскла» — «Верес» (13:00), «Колос» — «Полесье» (15:30), «Шахтер» — «Динамо» (18:00).

Положение команд:

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1. «Динамо» — 63 очка (25 матчей);

2. «Александрия» — 60 (26);

3. «Шахтер» — 53 (25);

4. «Полесье» — 42 (25);

5. «Карпаты» — 40 (26);

6. «Кривбасс» — 39 (25);

7. «Верес» — 35 (25);

8. «Заря» — 35 (25);

9. «Рух» — 33 (26);

10. ЛНЗ — 27 (26);

11. «Колос» — 27 (25);

12. «Оболонь» — 25 (26);

13. «Левый берег» — 23 (25);

14. «Ворскла» — 21 (25);

15. «Черноморец» — 18 (26);

16. «Ингулец» — 17 (25).

Бомбардиры: 15 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»), Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»); 9 — Артем Бондаренко («Шахтер»); 8 — Петар Мичин («Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Амбросий Чачуа («Карпаты»), Филипп Будкивский («Заря»), Виталий Буяльский («Динамо»); 6 — Игорь Краснопир, Ярослав Карабин (оба — «Рух»), Андрей Ярмоленко («Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»); 5 — Александр Зубков, Кевин (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Николай Шапаренко («Динамо»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»).

В 27-м туре УПЛ сыграют: 2 мая (пятница) — «Левый берег» — «Карпаты» (15:30), «Рух» — «Кривбасс» (18:00); 3 мая (суббота) — «Черноморец» — «Шахтер» (15:30), «Ингулец» — «Динамо» (15:30); «Верес» — «Оболонь» (18:00); 4 мая (воскресенье) — ЛНЗ — «Заря» (13:00), «Колос» — «Ворскла» (15:30), «Полесье» — «Александрия» (18:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть прямую трансляцию поединка 26-го тура УПЛ между «Шахтером» и «Динамо».

Фото ФК «Олександрия»



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