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Чемпионат Украины по футболу, 28-й тур, 9 — 12 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
В пятницу, 9 мая, матчами в Киеве и Житомире с участием «Шахтера» и «Динамо», подписавшего контракт с футболистом из Колумбии, стартует 28-й тур украинской премьер-лиги.
Чемпионат Украины. 28-й тур
9 мая (пятница)
«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк) — 0:0. На 17-й минуте удален Грам («Шахтер»). Юниорские составы — 1:2.
«Шахтер»: Фесюн, Педро Энрике (Назарина, 70), Бондарь, Грам, Винисиус, Крыськив, Бондаренко, Марлон (Фарина, 68), Педриньо (Невертон, 70), Кевин (Швед, 74), Эгиналдо (Цуканов, 70).
В 28-м туре УПЛ также сыграют: 9 мая (пятница) — «Полесье» — «Динамо» (18:00); 10 мая (суббота) — «Ворскла» — «Черноморец» (13:00), «Оболонь» — ЛНЗ (15:30), «Рух» — «Верес» (18:00); 11 мая (воскресенье) — «Кривбасс» — «Колос» (13:00), «Карпаты» — «Александрия» (18:00); 12 мая (понедельник) — «Ингулец» — «Левый берег» (15:30).
Положение команд:
1. «Динамо» — 67 очков (27 матчей);
2. «Александрия» — 63 (27);
3. «Шахтер» — 58 (28);
4. «Кривбасс» — 43 (27);
5. «Полесье» — 43 (27);
6. «Карпаты» — 43 (27);
7. «Заря» — 37 (28);
8. «Верес» — 35 (27);
9. «Рух» — 34 (27);
10. «Колос» — 29 (27);
11. «Оболонь» — 28 (27);
12. ЛНЗ — 28 (27);
13. «Ворскла» — 25 (27);
14. «Левый берег» — 23 (27);
15. «Ингулец» — 20 (27);
16. «Черноморец» — 18 (27).
Бомбардиры: 17 мячей — Владислав Ванат («Динамо»); 13 — Егор Твердохлиб («Кривбасс»); 11 — Георгий Судаков («Шахтер»), Алексей Гуцуляк («Полесье»); 10 — Александр Филиппов («Александрия»), Артем Бондаренко («Шахтер»); 9 — Амбросий Чачуа («Карпаты»); 8 — Петар Мичин, Филипп Будкивский (оба — «Заря»), Бруниньо («Карпаты»); 7 — Александр Назаренко («Полесье»), Виталий Буяльский («Динамо»); 6 — Игорь Краснопир, Ярослав Карабин (оба — «Рух»), Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко (оба — «Динамо»), Хуан Безерра («Александрия»), Кевин («Шахтер»); 5 — Александр Зубков, Эгиналдо (оба — «Шахтер»), Мухаррем Яшари (ЛНЗ), Николай Гайдучик, Луан (оба — «Верес»), Андрей Цуриков («Колос»), Денис Янаков («Черноморец»), Александр Яцык («Заря»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в финале Кубка Украины по футболу сыграют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».
Фото УПЛ65
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