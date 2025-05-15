Бывший политзаключенный Кремля получил дипломатическую должность по возвращении из российского плена

В Турции, где запланированы переговоры Украины с россией по прекращению войны, новый посол. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

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Нариман Джелял — известный крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Он родился в Узбекистане, но в 1989 году вернулся в Крым. Джелял активно занимался общественной деятельностью, был первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа и защищал права крымских татар после оккупации Крыма россией.

В 2021 году его задержали российские силовики после участия в саммите «Крымская платформа», а в 2022 году он был приговорен к 17 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. В июне 2024 года Джелял вернулся в Украину в рамках обмена пленными, что стало важным событием для крымскотатарского сообщества и всей страны.

Назначение Джеляла послом в Турции является символическим и стратегическим шагом, ведь Турция играет немаловажную роль в поддержке Украины и крымскотатарского народа. Ожидается, что Джелял будет активно работать над укреплением дипломатических связей между Киевом и Анкарой и будет способствовать международным усилиям по деоккупации Крыма.

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