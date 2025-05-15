41.11 / 41.69 46.13 / 46.83
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Бывший политзаключенный Кремля получил дипломатическую должность по возвращении из российского плена

9:31 15 мая 2025
Нариман Джелял. Фото &quot;Общественное&quot; Крым

В Турции, где запланированы переговоры Украины с россией по прекращению войны, новый посол. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.

Нариман Джелял — известный крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Он родился в Узбекистане, но в 1989 году вернулся в Крым. Джелял активно занимался общественной деятельностью, был первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа и защищал права крымских татар после оккупации Крыма россией.

В 2021 году его задержали российские силовики после участия в саммите «Крымская платформа», а в 2022 году он был приговорен к 17 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. В июне 2024 года Джелял вернулся в Украину в рамках обмена пленными, что стало важным событием для крымскотатарского сообщества и всей страны.

Назначение Джеляла послом в Турции является символическим и стратегическим шагом, ведь Турция играет немаловажную роль в поддержке Украины и крымскотатарского народа. Ожидается, что Джелял будет активно работать над укреплением дипломатических связей между Киевом и Анкарой и будет способствовать международным усилиям по деоккупации Крыма.

РЕКЛАМА

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после досрочной отставки Бриджит Бринк с должности посла США в Украине в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэви.

РЕКЛАМА
298

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Как избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности - Фото: Патрульная полиция Киева

Как водителю избежать штрафа за непристегнутый ремень безопасности: важный нюанс

Помидоры на огороде. Фото Pixabay

Примените для полива помидоров пластиковую бутылку: эффект действительно поражает

Счастливые люди, фото https://ru.freepik.com/

Деньги, цели, карьера: к кому скоро придет финансовое процветание после периода испытаний

Медовик. Фото Татьяны Петришиной

Идеальный медовик, который всегда получается: приготовьте, потому что очень вкусно

Следующий материал
Новости партнеров