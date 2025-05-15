- 15.05 22:26 Секреты выбора идеальной сумки на каждый день: некоторые нюансы вас удивят
- 15.05 21:59 Модное лакомство из фиников: готовятся буквально за минуту
- 15.05 21:00 Примените для полива помидоров пластиковую бутылку: эффект действительно поражает
- 15.05 20:36 Осиротели две дочери: на Покровском направлении погиб бывший полицейский
- 15.05 20:09 Яркая визитка весны: готовим салат со спаржей
- 15.05 19:58 Весам — «Колесо Фортуны», Рыбам — «Мир», а Тельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 16 мая
- 15.05 19:56 Стоимость холодной воды может вырасти до 200 грн/куб: Попенко объяснил, кого из украинцев заставят платить больше
- 15.05 19:53 Потап с бутылкой в руке намекнул на открытие нового ресторана и побывал в параллельной реальности
- 15.05 19:47 Заморозки оставили украинцев без фруктов: какие из них могут резко подорожать летом
- 15.05 19:19 В россии упал экспорт товаров, однако есть одно серьезное «но»
- 15.05 19:16 Гетманцев призывает НБУ, Минфин и банки решить многолетнюю проблему кредитования военных: что известно
- 15.05 19:02 Далеко до выплат судьям и прокурорам: стало известно, какую пенсию получают Василий Зинкевич и София Ротару
Бывший политзаключенный Кремля получил дипломатическую должность по возвращении из российского плена
В Турции, где запланированы переговоры Украины с россией по прекращению войны, новый посол. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции.
Нариман Джелял — известный крымскотатарский политик, журналист и правозащитник. Он родился в Узбекистане, но в 1989 году вернулся в Крым. Джелял активно занимался общественной деятельностью, был первым заместителем председателя Меджлиса крымскотатарского народа и защищал права крымских татар после оккупации Крыма россией.
В 2021 году его задержали российские силовики после участия в саммите «Крымская платформа», а в 2022 году он был приговорен к 17 годам тюрьмы по сфабрикованным обвинениям. В июне 2024 года Джелял вернулся в Украину в рамках обмена пленными, что стало важным событием для крымскотатарского сообщества и всей страны.
Назначение Джеляла послом в Турции является символическим и стратегическим шагом, ведь Турция играет немаловажную роль в поддержке Украины и крымскотатарского народа. Ожидается, что Джелял будет активно работать над укреплением дипломатических связей между Киевом и Анкарой и будет способствовать международным усилиям по деоккупации Крыма.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после досрочной отставки Бриджит Бринк с должности посла США в Украине в Киев прибыла новая временная поверенная в делах США в Украине Джули С. Дэви.298
Читайте нас в Facebook