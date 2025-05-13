Стамбульский синдром: чем закончатся «переговоры» Зеленского и путина

В ночь с 10 на 11 мая президент рф владимир путин предложил Украине с 15 мая возобновить прямые переговоры россии и Украины без предварительных условий.

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В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил кремлевскому диктатору личную встречу в Стамбуле для проведения мирных переговоров, перехватывая инициативу и усиливая давление на кремль.

Зеленский заявил, что сначала москва должна согласиться на прекращение огня с 12 мая. Подобную же позицию поддерживают европейские политики и президент Турции Эрдоган. Кстати, президент Франции Эмануэль Макрон, который принимает активное участие в решении проблем окончания войны между россией и Украиной, отмечал, что предложение о перемирии с 12 мая Европа выдвинула вместе с Трампом.

В связи с этим, главы МИД Польши, Франции, Германии и Великобритании 12 мая обсудили с американскими и турецкими представителями организацию прямых переговоров между рф и Украиной в Стамбуле. Об этом на пресс-конференции заявил представитель МИД Польши Павел Вронский, передает «Укринформ».

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Ранее российский диктатор предлагал Украине провести прямые переговоры по войне в Украине вместо соглашения о прекращении огня. Канцлер Германии Фридрих Мерц с этим не согласен. Он отметил, что прекращение огня с обеих сторон является условием для начала переговоров.

По мнению канцлера, «сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры».

«Мы ожидаем, что москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры. Если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам, это для начала хороший знак. Но этого далеко недостаточно», — цитирует Мерца издание Spiegel.

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Президента Франции Эмманюэля Макрона также не убедило предложение кремля.

«Это первый шаг, но его недостаточно. Это способ не отвечать. Мы не должны опускать руки», — сказал Макрон газете Le Monde.

При этом президент Франции обвиняет путина в попытке выиграть время.

Как отметил эксперт-международник Максим Несвитайлов, угроза усиления санкций, а главное — усиление поставок оружия Украине, заставили путина нервничать и реагировать быстро. По его словам, путин проигнорировал предложение о 30-дневном прекращении огня.

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«Вообще не сказал ничего, будто его и не было. Значит, он действительно испугался, такая перспектива заставила его предложить „возобновление“ прямых переговоров. Но для чего? Для того же, для чего и были нужны переговоры в Джидде, чтобы тянуть время. И для того, чтобы вести переговорный процесс на своих условиях, перехватить инициативу. А если прекращения огня не будет и начнутся дополнительные санкции и поставки оружия Украине, то это можно будет назвать срывом переговоров и угрожать выйти из процесса. Коротко говоря: они зайдут в сильной позиции, а мы в слабой. По моему мнению, переговоры могут начаться только после полного прекращения огня или после введения на рф дополнительных санкций и решений по усилению поддержки Украины», — отметил эксперт.

По мнению директора центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрия Левуся, украинской власти надо сделать все, чтобы использовать ловушку, которую подготовил для нее путин, в свою пользу, информирует Deutsche Welle.

«Надо найти такой формат переговоров, который бы позволял участие в этих переговорах, но нельзя было бы обвинить Украину там в том, что нам, мол, не хватает доброй воли на прекращение огня и мир. Надо настаивать на расширении формата этих переговоров в Стамбуле, поскольку речь идет о безопасности Европы. Хотя Трампу главное, чтобы можно было поскорее закончить войну на любых условиях и умыть руки», — отметил эксперт.

Напомним, Мерц, Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск посетили столицу Украины, чтобы встретиться с Зеленским и отправить сигнал в отношении войны в Украине. Вместе они требовали от москвы безусловного прекращения огня. Глава кремля отклонил это предложение. Он не ответил на призыв к 30-дневному прекращению огня, который также поддерживает президент США Дональд Трамп. Вместо этого он предложил Украине возобновление мирных переговоров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что публицист Александр Невзоров назвал предложение путина возобновить прерванные переговоры с Украиной в Стамбуле «дерьмовым спектаклем», который только обострит ситуацию.

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