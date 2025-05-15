Потап с бутылкой в руке намекнул на открытие нового ресторана и побывал в параллельной реальности

В апреле рэпер Потап удивил поклонников якобы открытием ресторана под названием Balagan Beach Salon. И после этого, видимо, вошел во вкус, и замахнулся на еще одно заведение питания.



В частности, в одном из недавних постов в социальной сети он разместил фото, на котором стоит с бутылкой напитка, похожего на шампанское, и держит в руках удивительный плакат с намеком на место отдыха на пляже.

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«Вы открыли ресторан?» , — написал догадку один из поклонников. Но поскольку после этого рэперу стали посылать «предложения» поделиться деньгами или задонатить на ВСУ, он оставил комментарий без ответа.

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К тому же уже через несколько часов Алексей перенесся в «параллельную реальность».

Так, он опубликовал ролик с песней «Опа», который подписал: «Привет с Times Square США. В параллельной вселенной эта песня могла бы сейчас звучать на сцене Евровидения в Базеле. Но и увлекать мир тоже неплохо, правда?»

По словам исполнителя, его песня «ОПА» вышла «на мировой уровень» — но доказательств, подтверждающих такие слова, Алексей не привел. Очевидно, на то она и параллельная реальность.

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Ранее Потап рассказал, как Пугачева «вправила» ему мозги.

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