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Пытался продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области: СБУ задержала очередного предателя

10:34 15 мая 2025
СБУ задержала агента фсб, фото СБУ

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Черкассах.

Предатель пытался продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области, чтобы скорректировать по ним российские удары.

По информации спецслужбы, вражеским агентом оказался 36-летний местный житель, которого российская спецслужба завербовала через Телеграммы-каналы.

Он «втемную» использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную флешку с информацией об одном из военных объектов региона.

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Кроме того, он шпионил за мобильными огневыми группами ПВО, защищающими воздушное пространство региона, а также сообщал русским о последствиях вражеских ударов.

Контрразведка СБУ задержала фигуранта, когда он готовил отчет по очередной развединформации.

Во время обысков у него изъят телефон с поличным.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях СБУ задержала агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.

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