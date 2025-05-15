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- 10:34 Пытался продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области: СБУ задержала очередного предателя
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Пытался продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области: СБУ задержала очередного предателя
Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного российского агента в Черкассах.
Предатель пытался продать врагу закрытую информацию о военных объектах Черкасской области, чтобы скорректировать по ним российские удары.
По информации спецслужбы, вражеским агентом оказался 36-летний местный житель, которого российская спецслужба завербовала через Телеграммы-каналы.
Он «втемную» использовал своего знакомого военного, от которого получил служебную флешку с информацией об одном из военных объектов региона.
Кроме того, он шпионил за мобильными огневыми группами ПВО, защищающими воздушное пространство региона, а также сообщал русским о последствиях вражеских ударов.
Контрразведка СБУ задержала фигуранта, когда он готовил отчет по очередной развединформации.
Во время обысков у него изъят телефон с поличным.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, на днях СБУ задержала агента российской разведки, готовившего GPS-маячок для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС.106
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