Больше никакого «рок-н-ролла» от машинки не увидите: как заставить стиралку стоять неподвижно на месте

Даже у хозяек, следующих всем рекомендациям по уходу за бытовой техникой, могут случаться ситуации, когда через несколько лет эксплуатации стиральная машинка начинает «скакать», будто «танцует рок-н-ролл». При этом шланги вылетают из креплений, а соседи снизу стучат по батарее с требованиями «прекратить это безобразие».



Впрочем, даже при таких ситуациях есть несколько выходов для того, чтобы заставить стиралку выполнять вашу волю и не превращать квартиру в полигон для испытаний, считает мастер Чаминг Билл.



Первый совет «красавчика» — амортизаторы с хитростью. Конечно, нужно купить резиновые подставки под ножки. Но иногда это мало что дает: машинка «шагает» по квартире, оставляя на кафеле следы.

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После этого приходит радикальное решение: прикрутить подставки к полу. Просверлили, вставили дюбеля, закрепили шурупами — выглядит надежно, но не панацея. Да и стук от металлической крепи по корпусу будет досаждать жильцам квартиры.

Еще одним решением будет лайфхак с линолеумом. Следует вырезать из старого линолеума плотные кружки, которые затем подложить под резиновые прокладки. Выходит упругий «бутерброд», который отлично гасит вибрации. Машина перестает скакать и гудит спокойно.

При этом Билл советует раз в полгода проверять крепеж. Убедитесь, что под прокладками не скапливается влага — она способна испортить и пол, и стойкость.

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«Если все сделать правильно, стирка больше не будет устраивать „концерты“ на отжиме. Только тихо поработает и замолчит — как швейцарские часы» , — советует мастер.

Одновременно один из друзей Билла рассказывает, что у его родителей была похожая ситуация со старой стиральной машинкой.

Не помогали попытки подкладывать под ножки стиралки куски линолеума, дополнительные коврики и картон, а также специальные антивибрационные подставки — техника продолжала скакать. Тогда один из соседей дал простой совет: поставить за машинку пустую пластиковую бутылку объемом не менее пяти литров.

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Сначала идея показалась странной, но после установки бутылки между стеной и стиральной машиной вибрации значительно снизились. Пустая бутылка действует как амортизатор, пружинит и не позволяет машине смещаться и биться о стену. Благодаря этому уменьшается шум, снижается риск повреждения шлангов и соединений, а сама техника работает более стабильно.

«Машинка перестала прыгать, что положительно сказывается на ее долговечности и снижает вероятность протекания. Кроме того, уменьшился шум, что особенно важно для тех, кто стирает в ночное время» , — рассказал довольный родственник мастера.

В чем-то схожий эксперимент демонстрирует следующее видео.

Раньше «ФАКТЫ» писали о еще одном необычном лайфхаке: класть в машинку при стирке вилку.

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