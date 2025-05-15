«Никто из нас не готов принять это»: Мерц о поддержке Украины

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц, которого украинский дипломат подверг критике за секретность в поставках оружия Украине, решил отправить очень четкий сигнал о намерениях в отношении Украины. Он сказал, что после визита четырех европейских лидеров в Киев они провели весь день, консультируясь с другими главами государств и правительств, включая США, по поводу следующих шагов, сообщает The Guardian. Мерц однозначно похвалил решимость Зеленского продвигать переговоры и его «смелость» предложить, что он может лично присутствовать на встрече в четверг в Турции, «несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства».

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«Это свидетельствует о серьезности и готовности к компромиссу, о том, что он готов сделать все возможное, чтобы воспользоваться возможностью для прекращения огня и дальнейших мирных переговоров по Украине», — сказал он.

Но, добавил Мерц, призывы к дальнейшим уступкам просто «более неприемлемы», поскольку вся ситуация «расширяет пределы того, что может выдержать вся страна».

Он также подчеркнул, что, если необходимо, Германия будет «поддерживать украинскую армию на протяжении многих лет».

Никто из нас не готов принять то, что военная сила изменит границы в Европе. Если мы позволим этому произойти, мы увидим дальнейшую военную агрессию против других европейских стран", — сказал он.

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Она также добавил, что визит лидеров в выходные «следует понимать как четкий знак нашей решимости и его не следует недооценивать».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что Мерц раскритиковал предложение путина по поводу переговоров в Стамбуле.

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