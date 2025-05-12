Этого явно недостаточно: Мерц раскритиковал предложение путина о переговорах в Стамбуле

путин предлагает правительству в Киеве провести прямые переговоры о войне в Украине вместо соглашения о прекращении огня. Канцлер Германии Фридрих Мерц с этим не согласен. Он отметил, что прекращение огня с обеих сторон является условием для начала переговоров.

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«Сначала должно замолчать оружие, а потом можно будет начать переговоры, — сказал канцлер. — Мы ожидаем, что москва теперь согласится на прекращение огня, которое сделает возможными реальные переговоры. Если российская сторона сейчас сигнализирует о готовности к переговорам, это для начала хороший знак. Но этого совершенно недостаточно», пишет Spiegel.

Президента Франции Эмманюэля Макрона также не убедило предложение кремля. «Это первый шаг, но его недостаточно, — сказал Макрон газете Le Monde. — Это способ не отвечать. Мы не должны опускать руки».

При этом Макрон обвиняет путина в попытке выиграть время.

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Мерц, Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и премьер Польши Дональд Туск посетили столицу Украины, чтобы встретиться с Зеленским и отправить сигнал относительно войны в Украине. Вместе они требовали от москвы безусловного прекращения огня. Глава кремля отклонил это предложение. Он не ответил на призыв к 30-дневному прекращению огня, который также поддерживает президент США Дональд Трамп. В то же время он предложил Украине возобновление мирных переговоров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что публицист Александр Невзоров назвал предложение путина возобновить прерванные переговоры с Украиной в Стамбуле «дерьмовым спектаклем», который лишь обострит ситуацию.

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