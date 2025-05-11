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В ближайшие дни возможно соглашение о мире, — Мерц
Накануне визита в Киев в составе «коалиции решительных» новый канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что соглашение о прекращении огня в Украине возможно в ближайшие дни.
«У меня большие надежды, что соглашение о прекращении огня в Украине будет достигнуто на этих выходных, — заявил Мерц, слова которого приводит Bild. — Учитывая трехдневное прекращение огня, объявленное россией, существует большой шанс, что оно будет продлено до 30 дней, и тогда можно будет начать переговоры о мирном договоре».
Канцлер ранее уже общался с высокопоставленными союзниками, в том числе с президентом США Дональдом Трампом. Центральной темой разговора была Украина. Также Мерц на днях встретился в Брюсселе с главой НАТО Марком Рютте.
Мерц сообщил, что он «написал совместное коммюнике» с Макроном, Туском и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно «в значительной степени идентично» предложения США.
«Мы очень надеемся, что это будет принято и российской стороной, — добавил канцлер. — Мяч находится исключительно на поле москвы».
Несмотря на заявления Мерца, в окружении украинского президента можно услышать скептицизм. Один из украинских дипломатов сказал Bild: «Мы пока не видим готовности со стороны путина принять 30-дневное прекращение огня».
Украинская сторона также указывает на то, что россия до сих пор нарушала все договоренности, в том числе путинское «парадное прекращение огня».
К сожалению, сомнения оказались не безосновательными. Уже известно, что путин отверг предложенное Украиной и ее союзниками большое перемирие с 12 мая. Вместо этого он выдвинул неприемлемое для Украины предложение о возобновлении переговоров в Стамбуле.256
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