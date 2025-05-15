Forbes признал лучшими работодателями Украины Intellias, Vodafone, Headway и «Филипп Моррис»

В этом году среди 50 лучших работодателей Украины — десять IТ-компаний, шесть сетей супермаркетов, пять аграрных и шесть фармацевтических компаний, а также пять банков. Кроме того, в список лучших вошли операторы мобильной связи и международные компании.

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Таковы результаты 5-го ежегодного рейтинга работодателей Украины, проведенного журналом Forbes Ukraine.

Первая пятерка лучших работодателей Украины в этом году выглядит так: IТ-компании Intellias, Headway и appflame, один из лидеров табачного рынка «Филипп Моррис Украина», а также оператор мобильной связи Vodafone.

Рейтинг основан на опросе сотрудников компаний. В этом году Forbes Ukraine совместно с Robota.ua опросил около 48 000 работников из более чем 270 компаний.

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Показательно, что в этом году рейтинг 50 лучших работодателей обновился почти наполовину — только 27 участников были в нем и в прошлом году. В то же время среди лидеров, как и в прошлом году, продолжают оставаться Intellias, Headway и «Филипп Моррис Украина», а также операторы мобильной связи Vodafone и «Киевстар», международные компании — в частности, Carlsberg Ukraine.

В целом работодателей оценивали по нескольким категориям — бренд, зарплата, условия труда, социальный пакет, поддержка в войне, ощущение защиты, возможности для развития, открытость и равенство.

В этом году рейтинг также определил лидеров по отдельным категориям. К примеру, в сфере поддержки защитников и защитниц Украины победил «Интерпайп». Лучший социальный пакет для сотрудников оказался в «Филипп Моррис Украина». Самый же сильный прогресс за год показал Vodafone, который по сравнению с прошлым годом поднялся сразу на 29 ступенек.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о лучших руководителях года по версии СМИ.

Фото Pixabay

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