Весам — «Колесо Фортуны», Рыбам — «Мир», а Тельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 16 мая

Известный мольфар уверен, что если сжечь сегодня лавровый лист, можно уменьшить финансовое бремя и долги.

Чем же лучше заняться завтра, 16 мая, говорится в Таро-прогнозе, который публикует сайт с гороскопами.



Овен — «Королева Пентаклей»

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Овнам лучше действовать практически и сдержанно, а не поддаваться эмоциям. Не бойтесь просить помощи у близких.

Советы карт — Лучше сосредоточиться на укреплении стабильности и заботе о бытовых делах.

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Телец — «Солнце»

Для Тельцов день обещает быть удачным. Проблемы последних дней начнут отступать.

Советы карт — Не стоит полностью расслабляться — небольшие задачи требуют внимания.

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Близнецы — «Правосудие»

Близнецам важно сохранять внутренний баланс и объективность, особенно в ситуациях, где многое поставлено на кон. День может дать возможность восстановить справедливость, если вы готовы признать свои ошибки.

Советы карт — День подходит для урегулирования юридических и финансовых дел.

Рак — «Башня»

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Ракам необходимо подготовиться к неожиданным изменениям, что заставит пересмотреть все планы. Но разрушения иногда бывают благом, особенно если они открывают путь к чему-то новому.

Советы карт — нужно сохранять внутреннюю опору, даже если внешне все будет казаться нестабильным.

Лев — «Рыцарь Мечей»

Львам следует быть осторожными в словах и действиях. Остерегайтесь импульсивных покупок и резких заявлений — последствия могут оказаться неприятными.

Советы карт — Не стоит поддаваться решить все «здесь и сейчас» — время само расставит все на места.

Дева — «Влюбленные»

Девам придется сделать выбор, особенно в сфере личных отношений. Одиночество может закончиться неожиданным знакомством, которое изменит ваше представление о любви.

Советы карт — День требует честности — и с собой, и с партнером.

Весы — «Колесо Фортуны»

Весы сейчас на подъеме, и это замечательное время для решения финансовых вопросов и поиска новых источников дохода.

Советы карт — Не стоит держать все под контролем, а разрешить событиям разворачиваться естественным путем.

Скорпион — «Верховная Жрица»

Скорпионам некоторые решения лучше обсудить с собой наедине. На работе возможны конфликты с руководством, однако сдержанность и дипломатия помогут быстро разрядить атмосферу.

Советы карт — Лучше избегать споров и выяснения отношений, особенно в профессиональной сфере.

Стрелец — «Умеренность»

Стрельцам день принесет хорошее настроение и вдохновение, которые важно направить в конструктивное русло. Не распыляйтесь на мелочи — сфокусируйтесь на главном.

Советы карт — Лучше заняться спортом, творчеством или решением бытовых вопросов.

Козерог — «Семерка Жезлов»

Козерогам придется защищать свои личные границы и интересы, особенно в профессиональной сфере. Не все будет легко, но победа возможна, если вы будете последовательны.

Советы карт — День подходит для укрепления авторитета и проявления лидерских качеств — ваши усилия обязательно будут замечены.

Водолей — «Паж Кубков»

Водолеи могут получить знак, который поможет переосмыслить прошлое. Возможно, придется вспомнить старые ошибки, но это не повод для самобичевания.

Советы карт — День подходит для начала творческого проекта или обновления эмоциональных связей.

Рыбы — «Мир»

В Рыб день равновесия, завершения и внутреннего покоя. Лучше заняться домом и делами, не требующими концентрации или просто отдохнуть.

Советы карт — Не стоит спешить — просто живите в моменте, и это поможет насладиться простыми радостями.

А что говорят карты Таро о результате встречи в Стамбуле 15 мая?

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