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Деньги, цели, карьера: к кому скоро придет финансовое процветание после периода испытаний
Мольфар Макс Гордеев предупредил, что сегодня, 15 мая, очень нелегкий день.
В то же время, Макс согласен с тем, что сегодня-завтра у четырех знаков зодиака завершится период финансовых трудностей и вернется стабильность и карьерный успех. Именно такой прогноз дают профессиональные астрологи на сайте Collective World, пишет Styler.
Телец
Благодаря настойчивости и прагматизму, Тельцы сумели обрести стабильность и улучшить свое финансовое положение. Тельцы понимают, что важно сохранять баланс между стабильностью и стремлением к большему изобилию. И это помогает им наконец-то получить финансовый успех.
Козерог
Стремление к карьерному росту и материальному благополучию помогло Козерогам преодолеть трудности. Благодаря своей дисциплине и организованности, они постепенно достигают своих финансовых целей.
Водолей
Водолеям присущ нестандартный подход к работе и финансам, Это помогает им найти новые возможности, пробовать новые подходы к достижению целей, что приведет к значительным финансовым успехам.
Рыбы
Рыбы сосредоточены на росте и стремятся к финансовой стабильности. После многочисленных испытаний у Рыб есть ясное видение своих целей и они работают над достижением их со всей преданностью. Они уже на пороге удачи.
Кроме того, сегодня, а также еще в два дня мая мольфар советует сжечь лавровый лист — это лишит негатива, очистит карму рода и увеличит вдвое доход человека.
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