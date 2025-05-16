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Мир

Схватить россию за горло: в Турции обсудят разрушительные санкции

14:21 16 мая 2025
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что встретится в Турции с сенатором США Линдси Грэмом, «разработавшим чрезвычайно мощный пакет санкций, включая пошлины в размере 500% на импорт российской нефти».

«Соединенные Штаты и европейцы должны «готовиться размахивать разрушительными санкциями, чтобы заставить россию прекратить войну в Украине, — заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, имея в виду план санкций сенатора США Линдси Грэма, пишет Le Figaro, — рф нашла способы обойти блоки. Перекрытие крана таким образом — это способ взять россию за горло».

Европейский союз принял 17-й пакет санкций против рф, направленный против «танкеров-призраков», которые используются для обхода действующих санкций.

Но, добавил министр, придется идти дальше, потому что эти масштабные санкции еще не заставили путина отказаться от продолжения его агрессивной войны против Украины. Поэтому необходимо работать над новыми мерами, «которые могут раз и навсегда задушить российскую экономику».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Великобритания вводит наибольший пакет санкций против россии.

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