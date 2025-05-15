Западные санкции лишили российскую промышленность критически важных материалов, необходимых для изготовления конденсаторов. Показательным примером является тантал, редкий минерал, который многие высокотехнологичные отрасли промышленности используют для изготовления конденсаторов. Лучшие российские крылатые и баллистические ракеты, беспилотники и танки содержат процессоры, навигационные системы или радиоприемники с танталовыми конденсаторами. Но большая часть тантала поступает из-за рубежа. Основными поставщиками являются Демократическая Республика Конго, Бразилия и Китай — и санкции, введенные Соединенными Штатами и различными европейскими странами, сократили эти поставки, пишет The Telegraph.

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«Хотя россия имеет собственные месторождения тантала, они значительно меньше», — сообщила в начале этого года украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Также рф, говорят там, не хватает передовых перерабатывающих мощностей для производства высококачественного танталового порошка, необходимого для конденсаторов.

Суть в том, что санкции «на самом деле работают», - подытожила Frontelligence. Но выживут ли санкции во время хаотичной, авторитарной политики администрации президента США Дональда Трампа?

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Дефицит тантала является одним из факторов сокращения производства российского оружия. Российские заводы ранее импортировали обработанный африканский, китайский и южноамериканский тантал с одного крупного завода в Казахстане. Но Казахстан присоединился к режиму санкций, ограничив поток обработанного минерального порошка. Россияне пытались покупать больше обработанного тантала из Китая, но качество было низким. Чтобы выполнить существующие контракты на новое оружие в течение следующих месяцев, российским заводам требуется более 4,5 тонны минерала, но текущие запасы составляют чуть более двух тонн.

Чтобы компенсировать пробел, российская промышленность могла бы закупить больше танталовых компонентов «двойного использования» — тех, что предназначены для коммерческой продукции, но также пригодны для оружия. Компоненты двойного использования, передаваемые от посредника к посреднику и, в конечном итоге, поставляемые в россию из стран, не являющихся подписантами режима санкций, поступают медленно — и по более высокой цене, чем хотели бы российские покупатели.

Однако так же вероятно, что санкции ослабнут, поскольку новая администрация Трампа внедряет порой странную повестку дня. Одним из первых действий Трампа было прекращение всей иностранной помощи, включая поддержку Украины.

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Без американской поддержки почти нет перспектив более жесткого режима санкций, который мог бы наконец остановить поступление тантала в россию. Ничего не делая — или, что еще хуже, отменив действующие санкции — правительство США, когда-то самый большой враг российской оружейной промышленности, могло бы спасти эту отрасль от танталового голода.

Ранее сообщалось, что команда Трампа подготовила варианты давления на россию, чтобы она прекратила войну, а также о том, что ЕС согласовал очередной, 17-й пакет санкций.

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