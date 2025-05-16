Причастным к поджогам двух домов и автомобиля, принадалежащих британскому премьер-министру Киру Стармеру, оказался гражданин Украины.

Как сообщает «Немецкая волна», накануне обвинения были предъявлены 21-летнему Роману Лавриновичу, задержанному 13 мая в городе Сиденхам.

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Задержанному инкриминируют три эпизода поджогов «с умыслом создания угрозы жизни человека». О том, объяснял ли задержанный свои мотивы, ничего не сообщается.

От действий задержанного пострадал автомобиль, частный дом Стармера, в котором он жил до избрания на пост премьера, а также дом на северо-западе Лондона, который, как утверждается, связан с британским премьером. Большого ущерба пожары не нанесли — в домах повреждены лишь входные двери.

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Сам Кир Стармер с семьей после его избрания на высокий пост живут в официальной резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит.

Напомним, что еще в прошлом году разведки предупреждали руководство европейских стран о провокациях, за которыми может стоять россия. К стати, недавно Польша закрыла российское консульство в Кракове. Это произошло после того, как была установлена причастность рф к организации поджога торгового центра в Варшаве годом ранее.

Иллюстративное фото со странички лондонской полиции в соцсетях

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