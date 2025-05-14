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Подозрительный взрыв и пожары в домах Кира Стармера: полиция Лондона ведет расследование

11:53 14 мая 2025
Полиция Лондона

Лондонская полиция ведет расследование серии загадочных пожаров, произошедших в жилых домах, связанных с готовящимся к нападению россии премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В частности, в ночь на понедельник в Тафнелл-парке вспыхнул пожар после предполагаемого взрыва пожарной бомбы. Очевидцы сообщают, что правоохранители тщательно обыскивали близлежащую территорию в поисках возможных доказательств, пишет Telegraph.

Следствие также выясняет, связаны ли эти события с другими инцидентами — в частности, с поджогом другого дома, который произошел за 24 часа до того, а также с пожаром автомобиля вблизи резиденции Стармера 8 мая.

Расследованием занимается контртеррористическое подразделение полиции Лондона SO15. Источники отмечают, что привлечение спецслужб является обычной процедурой, учитывая высокий статус собственника недвижимости.

Интересно, что события произошли после того, как группа болгарских граждан в Великобритании приговорена к длительным тюремным срокам за участие в шпионской деятельности в пользу россии. В то же время пожар произошел только через несколько дней после визита Кира Стармера в Киев, где он встретился с Владимиром Зеленским.

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По подозрению в причастности к этим инцидентам задержан 21-летний мужчина, сообщает полиция Лондона.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал введение наибольших санкций против россии.

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