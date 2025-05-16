- 16.05 22:27 Модный аксессуар лета-2025: подойдет для любого стиля и бюджета
- 16.05 22:01 Эта великолепная закуска готовится за пять минут: рецепт вас удивит простотой
- 16.05 21:31 Мнит себя богом, женатым на Дженнифер Энистон: звездная актриса страдает от преследователя
- 16.05 21:02 Добавьте это к утреннему кофе: как усилить сжигание жира
- 16.05 20:45 «Ария Одарки из оперы „Запорожец за Дунаем“ гениально воплощена в фарфоровых штофах супругами Трегубовыми», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 16.05 20:36 За службу получил «Крест Храбрых»: на войне погиб лейтенант полиции со Львовщины
- 16.05 20:08 Рогалики на творожном тесте: вкусно так, что не оторваться
- 16.05 19:45 Оккупанты не могут осуществить прорыв: эксперт о летнем наступлении врага
- 16.05 19:21 Курс доллара до 25 мая: повлияет ли на него отмена «экономического безвиза» с ЕС
- 16.05 19:08 Части украинцев выплатят по 11 тысяч гривен на человека: кто может претендовать
- 16.05 18:59 Близнецам — «Шестерка Кубков» и ностальгия, Девам — «Луна» и осторожность: Таро-прогноз на субботу, 17 мая
- 16.05 18:53 Не остановится ни перед чем: Оля Полякова появилась на красной дорожке Каннского фестиваля
Выходные будут «мокрыми»: синоптики дали неутешительный прогноз на уик-энд и рассказали, когда наконец потеплеет
Как и в минувшие выходные, в эти субботу и воскресенье, 17 и 18 мая, в некоторых регионах еще возможны ночные заморозки. Впрочем, погода будет не такой аномально прохладной, как неделю назад.
Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 17−18 мая погода будет неустойчивой и влажной, с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления.
«В ближайшие дни на территории Украины будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града. Температура воздуха в западных областях сохранится существенно ниже нормы, на остальной территории страны будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями», — отметил он.
Суббота, 17 мая:
- В западных областях ночью умеренные дожди пройдут на Буковине, Подолье и Житомирской области, днем осадки охватят весь регион. Временами возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С; днем +8…+13°С, в Закарпатье до +15°С.
- В северной части страны ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут умеренные, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11°С, днем +12…+18°С.
- В центральной части Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные, местами сильные осадки, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.
- В южных областях и Крыму ожидается неустойчивая погода с дождями разной интенсивности, местами возможна гроза. Ветер южный с переходом днем на западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +10…+15 °С, в Крыму местами +19…+24 °С.
- В восточных областях страны ожидаются кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, днем на Донбассе местами порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 °С, днем +17…+22 °С.
Воскресенье, 18 мая:
- В западной части страны ночью ожидаются небольшие дожди, днем пройдут умеренные дожди, местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный, 7−12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +2…+7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3°С; днем +9…+14 °С, на Буковине и Закарпатье +12…+17 °С.
- В северных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами дожди. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с, днем возможно усиление до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем +13…+18°С.
- В центральных регионах страны в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +14…+19°С.
- В южных областях и Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.
- В восточных областях ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 9 — 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +14…+19°С.
Тем временем его коллега Наталья Диденко сообщает о «температурных качелях» и потеплении, которое на днях должно вернуться в Украину.
«В субботу еще удержится холодная погода, в воскресенье потеплеет, в понедельник снова — ууух! — градусы вниз, а со вторника-среды потеплеет. Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать — выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными», — добавила синоптик.
Ранее синоптики объясняли, что влажная и прохладная погода, преобладающая во второй декаде мая, обусловлена поступлением холодного воздуха из северных регионов Европы.
Фото Pixabay134
Читайте нас в Facebook
Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами