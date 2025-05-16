Выходные будут «мокрыми»: синоптики дали неутешительный прогноз на уик-энд и рассказали, когда наконец потеплеет

Как и в минувшие выходные, в эти субботу и воскресенье, 17 и 18 мая, в некоторых регионах еще возможны ночные заморозки. Впрочем, погода будет не такой аномально прохладной, как неделю назад.

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Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 17−18 мая погода будет неустойчивой и влажной, с колебаниями температуры воздуха и атмосферного давления.

«В ближайшие дни на территории Украины будут наблюдаться обильные дожди, местами в сопровождении грозы и мелкого града. Температура воздуха в западных областях сохранится существенно ниже нормы, на остальной территории страны будет соответствовать сезону с незначительными отклонениями», — отметил он.

Суббота, 17 мая:

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В западных областях ночью умеренные дожди пройдут на Буковине, Подолье и Житомирской области, днем осадки охватят весь регион. Временами возможны грозы. Ночью и утром местами будет слабый туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +2…+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3 °С; днем +8…+13°С, в Закарпатье до +15°С.

В северной части страны ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут умеренные, местами сильные дожди. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +6…+11°С, днем +12…+18°С.

В центральной части Украины ночью местами пройдут небольшие дожди, днем ожидаются умеренные, местами сильные осадки, возможны грозы. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +13…+18 °С.

В южных областях и Крыму ожидается неустойчивая погода с дождями разной интенсивности, местами возможна гроза. Ветер южный с переходом днем на западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +8…+13 °С, днем +10…+15 °С, в Крыму местами +19…+24 °С.

В восточных областях страны ожидаются кратковременные дожди, временами с грозой. Ветер юго-восточный, 7−12 м/с, днем на Донбассе местами порывы, 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +8…+13 °С, днем +17…+22 °С.

Прогноз погоды на 17 мая. Фото Укргидрометцентра

Воскресенье, 18 мая:

В западной части страны ночью ожидаются небольшие дожди, днем пройдут умеренные дожди, местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный, 7−12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью ожидается +2…+7°С, на поверхности почвы местами заморозки 0…-3°С; днем +9…+14 °С, на Буковине и Закарпатье +12…+17 °С.

В северных областях Украины ночью пройдут умеренные, местами дожди. Днем ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с, днем возможно усиление до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит +4…+9°С, днем +13…+18°С.

В центральных регионах страны в течение суток ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, днем местами в сопровождении грозы и града. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +14…+19°С.

В южных областях и Крыму ночью без существенных осадков, днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер западный/юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12 °С, днем +18…+23 °С.

В восточных областях ночью пройдут умеренные дожди, днем местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный с переходом днем на западный, 9 — 14 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13°С, днем +14…+19°С.

Прогноз погоды на 18 мая. Фото Укргидрометцентра

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Тем временем его коллега Наталья Диденко сообщает о «температурных качелях» и потеплении, которое на днях должно вернуться в Украину.

«В субботу еще удержится холодная погода, в воскресенье потеплеет, в понедельник снова — ууух! — градусы вниз, а со вторника-среды потеплеет. Хотя оживленные дожди пока никаким там авторитетным сухим антициклонам не хотят уступать — выходные и следующая неделя будут преимущественно влажными», — добавила синоптик.

Ранее синоптики объясняли, что влажная и прохладная погода, преобладающая во второй декаде мая, обусловлена поступлением холодного воздуха из северных регионов Европы.

Фото Pixabay

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