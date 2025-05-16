Четыре фразы, которые водитель не должен говорить при остановке полицией

Участникам дорожного движения, которых останавливают полицейские, следует следить за своими действиями, не допуская ТОП-5 ошибок, а также за словами.

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Юристы в комментарии профильному изданию SUV News дали советы по общению с правоохранителями, назвав фразы, которые могут иметь плохие последствия.

Так, следует быть внимательными, отвечая на вопросы полицейских, которые могут искусственно провоцировать водителя на признание вины в нарушении, которого он не совершал. Это, в частности, касается вопроса, употреблял ли водитель алкоголь. Если признаться, что алкоголь употреблялся накануне или сегодня, но совсем немного, то человек попадет под тщательную проверку и может остаться без прав. К подобным последствиям могут привести признания в опасном маневре и создании аварийной ситуации на дороге.

Эксперты советуют избегать таких фраз, как «Я случайно (нарушил ПДД), «Не знал, что здесь нельзя так делать», «Очень спешил» и «Я вас не заметил».

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Также юристы советуют водителям не вести себя агрессивно, что может привести к углубленным проверкам, следствием которых может стать выявление серьезных нарушений.

«Первое правило во время остановки — сохранять спокойствие и вежливость. Не стоит выбегать из автомобиля с документами или проявлять излишнюю нервозность. Такое поведение вызывает дополнительные подозрения», — отмечают юристы и советуют водителям общаться корректно, избегая развернутых ответов на наводящие вопросы; не спешить покидать автомобиль до просьбы инспектора, а в случае сомнительных требований вежливо уточнять их правомерность

Следует помнить, что видеофиксация — это законное водительское право, которое часто помогает предотвратить необоснованные взыскания.

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Иллюстративное фото со страницы Патрульной полиции Киева

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