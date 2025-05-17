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Не сажайте рассаду утром: основные правила закладки будущего урожая помидоров
Сезон высадки рассады томатов в разгаре. Хозяйки с самого утра мчатся на базар, чтобы купить растения помидоров и сразу же высадить их на собственной грядке.
Но это большая ошибка, отмечает популяризатор здорового питания, знаток огородничества Анатолий Ярошенко из Чернигова.
Дело в том, что утром солнце может быть слишком ярким, и это может привести к ожогам листьев и их высыханию. А почва может быть еще недостаточно прогрета, что может повредить корневой системе. Поэтому лучше покупать рассаду, которая была извлечена из почвы после обеда, и сажать вечером.
Анатолий Ярошенко дает несколько советов, как правильно выбрать рассаду, чтобы она не пропала и дала хороший урожай.
Прежде всего, говорит он, обратите внимание на равномерность распределения листиков вдоль стебля. Если растения имеют только «зонтик», то есть, если листья только сверху, то они больны, росли в плотном посеве слишком близко друг от друга.
Слишком темная рассада, имеющая цвет стебля и листьев ближе к синему, говорит о том, что она либо очень перемерзла, либо росла на чрезмерном искусственном поливе. Так что, попав в маловлажную почву, начнет сразу увядать.
Не стоит покупать рассаду с налепленной вокруг корня землей. Даже если там и есть корень, разрыхлить ту землю невозможно, и тонким корням через нее очень трудно пробиться.
Зрелая рассада, которая готова вот-вот зацвести, тоже не годится, ведь при пересадке ей придется вместо формирования цветов тратить силы на приживление и укоренение.
Кроме того, знаток огородничества отмечает, что без грунта рассада томатов может сохраняться максимум 3 часа, после чего запускаются процессы увядания и гибели растения. Так что покупать ее сегодня на завтра это плохая идея.
Сейчас цена рассады хорошего сорта не менее 30 грн за десяток. И здесь не следует экономить, искать что-то более дешевое, потому что можно купить «кота в мешке». Ведь часто дешевая рассада может быть выращена из семян, набитых из перезрелого помидора, без рода и племени, со многими болезнями и другими недостатками.
Конечно, на базаре вас могут обмануть по сорту помидоров. Поэтому лучше, если есть возможность, вырастить рассаду самостоятельно или одолжить (купить) у соседа или знакомого, поступите именно так, чтобы потом не разочаровываться.
И хорошего всем урожая!
Напомним, что на полнолуние и новолуние никаких посадочных работ — календарь огородника на май-2025.1702
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