Предприниматель Олег Митрохин обратился в СБУ из-за «Джокера»

Основатель группы компаний МІК Олег Митрохин подал в Службу безопасности Украины официальное заявление о совершении преступления, связанного с деятельностью Telegram-каналов «Джокер» и «Absolution Leaks». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Митрохин утверждает, что на протяжении пяти месяцев его компания и партнёрские оборонные предприятия подвергаются дискредитационной информационной кампании. В заявлении, зарегистрированном 14 мая, бизнесмен отмечает: указанные каналы целенаправленно публиковали чувствительную оборонную информацию и занимались шантажом украинских производителей.

Предприниматель называет администратором ресурсов гражданина Украины Романа Кравца и ссылается на журналистское расследование «Громадського». Среди возможных преступлений он перечисляет статьи 330, 422, 114−1, 114−2, 182 и 206 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие ответственность за разглашение государственной тайны, препятствование работе ВСУ и шантаж.

По его словам, публикация адресов и номенклатуры оборонных предприятий создаёт прямые цели для ракетных ударов россии.

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Митрохин убеждён, что государство должно рассматривать защиту оборонных предприятий от информационных атак как часть стратегической коммуникации и контрразведки. Он выразил уверенность, что «для каждого Джокера существует реальная ответственность перед Законом Украины».

СБУ пока официально не прокомментировала обращение.

Справка. Олег Митрохин — бизнесмен, владелец компании МИК, ведущего украинского производителя спецодежды для различных отраслей, включая промышленность, строительство и сферу безопасности.

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Ранее Олег Митрохин заявил, что украинские компании, участвующие в оборонных закупках, регулярно сталкиваются с давлением со стороны правоохранительных органов.

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