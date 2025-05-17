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Поймаете волну успеха: какие знаки зодиака скоро будут купаться в достатке
Мольфар Макс Гордеев уверен: для того чтобы привлечь в свою жизнь успех и достаток, нужно раз в неделю сжигать в доме лавровый лист.
В то же время, специалисты эзотерического сайта Your Tango добавляют, что сегодня, 17 мая, эту процедуру могут не выполнять представители четырех знаков зодиака, ведь в ближайшие дни у них в жизни и так все будет хорошо — появятся деньги, любовь и удача, пишет Styler.
Овен
Овнам Вселенная советует не браться за дела, которые не интересны или не приносят прибыль. Нужно научиться заботиться о себе, своих потребностях и не бояться говорить о своих желаниях. Никакие вызовы не станут препятствием на пути к счастью.
Раки
Раки получат изобилие благодаря своей карьере. Вы наконец-то сможете найти людей, которые будут по достоинству оценивать ваш талант. Новые финансовые возможности уже близко, так что не бойтесь принимать предложения. Это прекрасное время для перемен к лучшему.
Весы
Ракам будут встречаться партнеры, способные любить и заботиться о них. Выбирайте людей, с которыми шагаете по жизни, с умом. Сейчас удачное время для построения крепких отношений. Но сначала следует отпустить вредные связи и привычки. Избегайте токсичных ситуаций.
Козерог
Энергия Козерогов будет на пике, они смогут легко достичь поставленных целей. Начинается удачный период для смены привычек. Если хотите избавиться от вредных паттернов — сейчас именно то время.
Также напомним, кого из знаков зодиака ждет успех в выходные дни 17−18 мая.869
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