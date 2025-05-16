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Повезет и в любви, и в деньгах: кого из знаков зодиака ждет удача в выходные дни 17−18 мая
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, назвали знаки зодиака, которые ждет удача на выходных (17−18 мая). Удача будет проявляться по-разному: кому-то повезёт в любви, кто-то неожиданно получит денежную прибыль, а у кого-то появится шанс реализовать смелую идею, пишет slovofraza.com.
Водолей
Выходные принесут Водолеям вдохновение, яркие эмоции и важные инсайты. Подходящее время для общения, нетворкинга и нестандартных идей. Вы можете продвинуться в проекте, который стоял на месте. Возможны хорошие новости по работе, учебе или творчеству. В личной жизни вы почувствуете близость с человеком, который раньше был незаметен, или встретите кого-то, кто изменит ваше представление о будущем.
Телец
Суббота и воскресенье принесут Тельцам приятные финансовые новости, бонусы или выгодные покупки. Энергия на высоте, настроение отличное. Хорошо проводить время с друзьями, отправляться в короткие поездки или шоппинг. В личной жизни возможен теплый момент, оставляющий след в сердце. Одиноким Тельцам стоит обратить внимание на новое знакомство, оно может быть судьбоносным.
Лев
Львам выходные подарят вдохновение и творческую энергию. Отличное время для старых проектов, хобби или душевных разговоров. Ваша харизма будет на высоте, и вы окажетесь в центре внимания. В отношениях возможны страстные признания и романтические жесты. Хорошо заниматься публичной деятельностью или онлайн-активностью. Мечтайте масштабно — Вселенная поддержит.
Весы
Весы будут чувствовать гармонию и лёгкость в любых делах. Отличное время для восстановления внутреннего баланса. Вас ждут приятные сюрпризы, особенно от неожиданных людей. Хороший период для общения, отдыха и романтики. Подарите себе тишину, посетите выставку или погуляйте в любимых местах. В любви возможны тёплые признания и шаги навстречу. Вы будете особенно привлекательны — не упустите шанс!
Стрелец
Для Стрельцов выходные будут полны драйва. Возможность поехать в путешествие, посетить мероприятие или заняться полезными делами для души. Внутренний импульс к действию особенно силён. Отличное время, чтобы избавиться от сомнений и действовать решительно. Финансовая сфера может порадовать неожиданной выгодой. В любви — страсть, лёгкость и игра.
Как писали «ФАКТЫ», специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 12 по 18 мая.2950
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