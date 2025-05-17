В Украине хотят поднять рождаемость: цена вопроса — 80 миллиардов гривен в год

В условиях войны растет количество детей, оставшихся без родительской опеки. А вот общее количество рожденных детей уменьшается. Такую ситуацию хотят исправить ростом экономической поддержки родителей со стороны государства.

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Так, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 13 295, которым предлагается целый перечень мер для роста рождаемости. Их цену для государства автор документа оценил примерно в 80 млрд гривен.

В частности, в рамках законопроекта предлагается:

увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка до 25 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет (итого до 51 260 гривен, сейчас — 41 280 гривен), которые выплачиваются единовременно (сейчас в течение 3 лет частями);

введение нового вида государственной помощи семьям с детьми — пособия на содержание ребенка до достижения им шестилетнего возраста в размере минимального прожиточного минимума для ребенка в возрасте до 6 лет (сейчас это 2 563 гривны ежемесячно);

введение нового вида государственной помощи семьям с детьми — помощи ребенку на будущее в размере 25 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет, которые кладутся на депозит;

стабильная (ежемесячная) материальная поддержка женщин, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», не получающих трудовую или социальную пенсию, в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;

внедрение и практическая реализация государственных программ, связанных с льготным кредитованием семей с детьми с целью удовлетворения их социально-экономических потребностей (на жилье, авто, бизнес).

Всего, по подсчетам автора законопроекта, расходы государства на комплекс этот мер может составить до 80 млрд грн, в том числе:

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12 млрд гривен — расходы на выплату пособия при рождении ребенка в размере 25 прожиточных минимумов для детей младше 6 лет;

12 млрд гривен — расходы на помощь ребенку на будущее в размере 25 прожиточных минимумов для детей младше 6 лет;

2,5 млрд гривен — расходы на выплату помощи женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;

16 млрд гривен — реализация государственных программ льготного кредитования с целью удовлетворения социально-экономических потребностей семей с детьми;

от 6 до 36 млрд — расходы на выплату пособия на содержание ребенка по достижение им шестилетнего возраста (в зависимости от года реализации проекта).

Тем временем в Украине все острее встает вопрос об условиях проживания детей, лишенных родительской опеки, в детских государственных учреждениях.

Фото: pixabay

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