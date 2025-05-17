41.11 / 41.67 46.15 / 46.84
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

В Украине хотят поднять рождаемость: цена вопроса — 80 миллиардов гривен в год

18:24 17 мая 2025
повышение рождаемости

В условиях войны растет количество детей, оставшихся без родительской опеки. А вот общее количество рожденных детей уменьшается. Такую ситуацию хотят исправить ростом экономической поддержки родителей со стороны государства.

Так, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 13 295, которым предлагается целый перечень мер для роста рождаемости. Их цену для государства автор документа оценил примерно в 80 млрд гривен.

В частности, в рамках законопроекта предлагается:

  • увеличить размер государственной помощи при рождении ребенка до 25 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет (итого до 51 260 гривен, сейчас — 41 280 гривен), которые выплачиваются единовременно (сейчас в течение 3 лет частями);
  • введение нового вида государственной помощи семьям с детьми — пособия на содержание ребенка до достижения им шестилетнего возраста в размере минимального прожиточного минимума для ребенка в возрасте до 6 лет (сейчас это 2 563 гривны ежемесячно);
  • введение нового вида государственной помощи семьям с детьми — помощи ребенку на будущее в размере 25 прожиточных минимумов на ребенка до 6 лет, которые кладутся на депозит;
  • стабильная (ежемесячная) материальная поддержка женщин, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», не получающих трудовую или социальную пенсию, в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января налогового (отчетного) года;
  • внедрение и практическая реализация государственных программ, связанных с льготным кредитованием семей с детьми с целью удовлетворения их социально-экономических потребностей (на жилье, авто, бизнес).

Всего, по подсчетам автора законопроекта, расходы государства на комплекс этот мер может составить до 80 млрд грн, в том числе:

РЕКЛАМА
  • 12 млрд гривен — расходы на выплату пособия при рождении ребенка в размере 25 прожиточных минимумов для детей младше 6 лет;
  • 12 млрд гривен — расходы на помощь ребенку на будущее в размере 25 прожиточных минимумов для детей младше 6 лет;
  • 2,5 млрд гривен — расходы на выплату помощи женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»;
  • 16 млрд гривен — реализация государственных программ льготного кредитования с целью удовлетворения социально-экономических потребностей семей с детьми;
  • от 6 до 36 млрд — расходы на выплату пособия на содержание ребенка по достижение им шестилетнего возраста (в зависимости от года реализации проекта).

Тем временем в Украине все острее встает вопрос об условиях проживания детей, лишенных родительской опеки, в детских государственных учреждениях.

Фото: pixabay

РЕКЛАМА

1092

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовые книги, фото из открытых источников

Кабмин изменил расчет «советского» стажа для пенсий: что известно

Соль поможет очистить унитаз и убрать неприятные запахи, фото из открытых источников

Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Карты Таро, фото из открытых источников

Водолеям — «Император», Львам — «Звезда», а Тельцам — «Король Пентаклей»: Таро-прогноз и советы карт на 18 мая

посадка помидоров

Лучший природный источник калия для помидоров: положите в лунку во время посадки и собирайте плоды ведрами

Следующий материал
Новости партнеров