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Прошел Харьковское, Донецкое и другие направления: в бою погиб 52-летний воин со Львовщины
Во Львовскую область «на щите» вернулся еще один защитник. В селе Станиля в последний путь провели воина Виктора Калилина. Боец погиб 5 мая на Покровском направлении, сообщает Трускавецкий городской совет.
«На семейном подворье в надгробном слове священник вспомнил все положительные качества покойного Виктора, в том числе и неизвестные многим факты его волонтерства с первых дней полномасштабного вторжения, с февраля 2022-го. Он ездил на Киев, когда вражеское кольцо сжималось вокруг столицы, ездил на Харьковское, Донецкое и другое направления. Ездил, чтобы внести свой вклад в стойкость Украины и ее будущую победу. И впоследствии уже в качестве воина отдал за нее, за родное государство и за всех нас с вами свою жизнь», — говорится в сообщении.
Далее похоронная процессия отправилась сначала в православную церковь святых апостолов Петра и Павла, в которую ходил покойный. Здесь же был вручен флаг его родному брату Василию, тоже несущему военную службу.
«Виктор прожил 52 года, работал водителем, служил в воинской части А4674. Никогда уже он не поздоровается с соседями и односельчанами, никогда не скажет слово утешения, не пошутит и не пообщается. Теперь с высоты небес он молится и переживает за Украину», — отмечают земляки героя.
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